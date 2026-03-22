美光全球擴產，法人點名這5大廠受惠。（圖擷取自法人報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕美光日前公告財報、表現亮麗，孰料，財報公告後股價反而下跌，連帶上週五記憶體族群也重挫；法人認為，主要是因為法說會內容大致符合市場預期，有點「利多出盡」的意味，不過，仍看好美光供應鏈的台廠包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）、力成（6239）等都直接受惠。

法人報告分析，美光積極擴大全球產能，預期今年、明年的全年資本支出超過250億美元、350億美元，並已與客戶簽署5年期戰略協議，預料產業供需緊張及AI需求成長，將持續支撐公司成長，而美光供應鏈中的台廠則一併受惠。

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美光法說會財報與展望持續優於預期，反映AI需求強勁，且記憶體於其中扮演關鍵角色。法人點名，台灣相關受惠個股包含，受惠於原廠EOL利基型記憶體的南亞科、華邦電與旺宏，NAND模組廠的群聯，美光擴大委外封測的力成；同時，其他包括售予美光廠房並洽談技轉的力積電（6770），美光2026-2027年承包廠務工程的亞翔（6139）、聖輝（5536）、兆聯實業（6944）與竹笙科技（6739）也將同步受惠。

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