地緣衝擊多屬短線干擾，5大國際戰事後1年台股平均漲幅逾2成。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股週線小幅上漲143.56點，觀察外資賣超金額也持續下降，不少投資人想問「是否意味著台股接近底部」，法人多認為，只要戰爭時間未持續拖延或是戰事影響擴大，對台股影響相對有限，且從歷史經驗來看，戰事發生後，股市表現往往能收復跌幅，甚至漲更多。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球持續受到戰爭發展以及油價走勢影響，台股也出現大震盪，但研判目前台股仍維持資金輪動的健康態勢，只要戰爭時間未持續拖延或是戰事影響擴大，則對台股影響相對有限，從歷史經驗來看，往往能收復跌幅。

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她進一步分析，回顧過去5次重大國際戰事的經驗，包括911恐攻、美國攻打伊拉克、克里米亞戰爭、俄烏戰爭、以哈衝突，雖然事件初期股市往往出現震盪甚至下挫，但隨著不確定性逐步消化，資金回流風險性資產；統計顯示，戰事發生後1年，台股平均上漲23%，顯示地緣政治衝擊多屬短線干擾，中長期趨勢仍回歸基本面與經濟成長動能。

此外，台股3月初大跌之際，投資人加碼元大台灣50正2（00631L）成交量明顯大增，統計過往00631L前3大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，然而，大跌後的3個月報酬率在37～73%不等，半年後平均漲幅更達108%。

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