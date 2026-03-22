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回本之路愈發遙遠！ 麻吉大哥5250枚以太幣多單全數遭平倉 累計損失逾9.6億元

2026/03/22 09:26

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣時間週日（22日）早晨，加密貨幣市場出現明顯波動，以太幣（ETH）和比特幣（BTC）價格同步重挫。根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據顯示，隨著加密市場下跌，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成持有的以太幣多單已全數遭到強制平倉。目前黃立成累計虧損已超過3022萬美元（約新台幣 9.6 億元），回本之路愈發遙遠。

台灣時間早上7點40分左右，以太幣價格突然下挫至2070美元，而比特幣價格也同步下殺至6.9萬美元。

Lookonchain今稍早在社交平台X發文指出，市場剛剛大幅下跌，黃立成持有的5250枚以太幣（約1106萬美元，約新台幣3.5億元）多單已被全部強制平倉！目前黃立成的總損失現在已超過3022萬美元，帳戶中只剩下約15.8萬美元（約新台幣506萬元）。

消息一出，引發網友討論，有網友表示「（帳戶金額）從1100萬美元降到15.8萬美元，這種降幅簡直讓我連泡麵預算都顯得豐富多彩了。」、「這傢伙可以無限復活」、「兄弟，你他媽的直接把錢寄給我，別把它燒了，搞什麼鬼？至少我還會為你祈禱。」、「他到底有多富有？」、「嗯……無言以對、「兄弟真是倒楣了，哈哈哈哈。」等。

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