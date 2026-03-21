太慘了！印度1水果價格狂殺73％ 農民淚訴原因

印度香蕉價格大跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕印度阿南塔普爾（Anantapur）蕉農在地方政府辦公大樓前抗議香蕉價格大幅下跌。一個月前，香蕉價格約為每噸2.3萬盧比（約台幣7820元），而如今已跌至約每噸6000盧比（約台幣2040元），跌幅達73.9%，蕉農悲嘆，價格下跌的部分原因是中東衝突導致的出口中斷。

《Fresh Plaza》報導，農民反映，即使在價格較高的時候，也只有約40%的果實售出，由於買家人力有限，近60%香蕉仍留在果園裡。農民呼籲最低收購價至少為每噸1.5萬盧比（約台幣5100元），並建議政府進行採購。

請繼續往下閱讀...

在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的蒂魯吉拉伯利（Tiruchirappalli），由於頂級品種南德蘭（Nendran）價格下跌，農民也反映類似困境。蕉農說，銷售收入低於生產成本，影響他們償還銀行貸款的能力。

一位農民表示，許多農民將家裡的首飾抵押給銀行，希望用本季收成的利潤償還貸款。如今價格暴跌，現在連利息都付不起了，擔心可能要到明年才能贖回抵押的貴重物品。農民敦促政府提供補償，並直接向農民收購再出售，以防止進一步的損失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法