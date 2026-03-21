春季5款優質新車降價 豐田、本田這兩款最具競價力

新的一年開始，汽車經銷商通常會降價促銷，以刺激消費者購車。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據凱利藍皮書（KBB）的數據，新車的平均價格徘徊在5萬美元左右，找到價格合理的汽車至關重要。新的一年開始，汽車經銷商通常會降價促銷，以刺激消費者購車，並騰出空間擺放最新車型。那麼，哪些可靠的車型也可能在2026年春季到來前降價呢？

Gobankingrates列舉5種可能降價的新車選擇。其中，新RAV4可能會吸引所有人的目光，但CR-V的買家將獲得最大的優惠，兩者有著強力的競價力互動關係。

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1. 豐田 Prius （Hybrid）

根據JD Power的可靠性研究，豐田汽車的可靠性排名第四。尤其值得一提的是，混合動力車的可靠性比純汽油車更高。

據製造商稱，2026年豐田Prius（混合動力）的起售價為2萬8550美元，這已經比其他轎車的價格要低一些。但往年款車型的價格可能很快也會下降。

「豐田Prius是一款久經考驗的混合動力車，但隨著消費者偏好轉向更大的跨界車，其銷量正在放緩」，CarEdge.com的汽車分析師兼專家賈斯汀費雪表示。菲舍爾補充說，2026年Prius的價格可能會下調，也可能推出新的優惠政策。這意味著2025年及更早車型的整體成本可能會降低。

2.豐田RAV4

豐田RAV4延續了豐田一貫的可靠性。更令人驚訝的是，2026款RAV4的定價相當合理，豐田官方公佈的起售價僅3萬1900美元。這比2025年車型便宜了2100美元。新車型可能會帶來價格下降。

「RAV4被廣泛認為是可靠性最高的小型跨界車，而且銷量成長迅速，因此很少會有顯著的優惠活動」，費雪說。 「這種情況將在2026年初隨著新車型的上市而改變。」

3. 本田CR-V

在JD Power的可靠性研究中，本田的排名略高於平均。 RepairPal為CR-V打了4.5顆星（滿分5星），將其評為26款小巧SUV中的第二名。

根據本田官方數據， 2026年本田CR-V的起售價為3萬0920美元。這比2025款的起售價3萬0100美元略有下降。但在這個案例中，競爭因素也需要考慮。

菲舍爾認為，隨著本田努力與之競爭，新款豐田RAV4的上市實際上會為CR-V帶來折扣。「在沒有重大更新的情況下，可靠性極高的CR-V在2026年將成為折扣和議價空間最大的車型」，菲舍爾說。「新RAV4可能會吸引所有人的目光，但CR-V的買家將獲得最大的優惠。」

4. 豐田4Runner

豐田再次上榜。但這次是4Runner，一款全尺寸SUV， 2026年起售價為4萬1570美元。

AutoInsurance.org的汽車行業專家穆森（Melanie Musson）表示，「4Runner 非常受歡迎，因為車主們都願意繼續使用，而且口碑傳播開來，如果你想要一輛不太可能出問題的車，就應該買一輛 4Runner」。

根據KBB的數據，2025款4Runner的廠商建議零售價（MSRP）起價為4萬2220美元。目前來看，這個價格與現款車型相比並沒有太大變化，但未來幾個月價格可能會下降。穆森也指出，2025年車型與現款車型之間並沒有重大更新，因此最終購買2025款可能會更省錢。

5. 豐田 Camry （Hybrid）

據穆森稱，混合動力汽車和電動車的庫存水平通常較高。因此，降價並不罕見。其中包括豐田公司公佈的2026款Camry混合動力車型，其基本售價為2萬9000美元。這僅比2025年車型貴300美元。

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