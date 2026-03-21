台積電股東數246萬人再創新高 零股股東近196萬人帶動向前衝

台積電股東數量的增加，主要來自散戶投資者透過零股交易購買台積電股票。截至上週五，持有台積電零股的股東人數較一週前增加6萬5773人，達到近196萬人。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據臺灣集中保管結算所（Taiwan Individual Savings Account，TDCC）數據顯示，儘管台積電股價下跌，但3月第3週持有台積電股票的人數仍創下新高。

台積電股東人數截至週五（19日）增至246萬4986人，較一週前增加7萬5536人。同期，台積電股價下跌1.34%，收於新台幣1840元。

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台積電股價下跌是由於全球科技股波動造成，而全球科技股波動則是由美國和以色列對伊朗的戰爭持續進行，導致國際原油價格上漲。

交易員表示，台積電股東數量的增加，主要來自散戶投資者透過零股交易購買台積電股票。

根據TDCC數據顯示，截至上週五，持有台積電零股的股東人數較一週前增加6萬5773人，達到約195萬8348人。持有1至5張股東人數增至41萬2254人，增加8681人。

本週早些（3月17日）時候，當台積電除息時，投資人對台積電股票的興趣也十分濃厚。台積電強勢填息，當天開盤跳空達1875元，隨即完成填息，上演「秒填息」戲碼。

在外資和投信同步賣超下，台積電股價震盪走低，20日收在1840元，單週累計下跌25元

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