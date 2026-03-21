老字號工具廠轉型 昇揚金屬10億新廠拚國際市場

昇揚金屬公司在台中投資10億元建新廠。（台中市經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕昇揚金屬公司在台中投資10億元建新廠，今年1月完成工廠登記，今天在新廠落成暨31週年廠慶捐贈台灣血液基金會一輛捐血車捐車，長期投入社會公益，也曾捐贈市府新型數位式無線電、救護車與救護器材等，副市長黃國榮、鄭照新共同到場感謝。

昇揚金屬新廠落成暨31週年廠慶，捐贈台灣血液基金會一輛捐血車捐車。（台中市經發局提供）

昇揚金屬在1994由董事長張裕隆及總經理張明吉共同創立，長期深耕手工具箱領域，主要產品涵蓋汽車維修工具、組合工具組、電腦維護工具、螺絲起子組、套筒扳手組及各式工具配件。

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昇揚金屬為金屬產業的重要業者，整合國內零組件供應體系，透過協力生產模式，於台灣完成組裝與包裝後外銷歐美市場，逐步建立穩定的國際客戶基礎，憑藉多年累積的製造經驗與品質實力，昇揚金屬於2019年榮獲台中市中小企業最高榮譽「金手獎」。

近年因應產業變化，昇揚金屬持續進行產線與管理優化，導入數位化管理系統及智慧物流，強化訂單、庫存與出貨流程的掌握度，並提升成本控管的精準性，此次新廠落成後，主要為擴充整體產能，也透過系統化管理縮短生產與交期時間、提高出貨效率，讓營運更具彈性，有助於穩定接單並持續拓展海外市場。

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