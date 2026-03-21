「亂世買黃金」失靈 外媒：金價重挫背後的三重夾殺

近期國際金價卻上演一場驚心動魄的暴跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕3月中東戰火猛烈、油價暴漲、全球股市哀鴻遍野，按照教科書的邏輯，黃金理應是資金蜂擁而入的避風港。然而，國際金價卻上演了一場驚心動魄的暴跌。「黃金萬兩」的市場信仰，正在經歷一次殘酷的壓力測試。外媒Investing.com報導金價創43年最大單週跌幅背後的三重夾殺。

COMEX黃金期貨單週跌幅超過11%，跌至4505美元/盎司附近，創下自1983年以來、即43年來最大的單週跌幅。這一輪暴跌的起點，要追溯到1月底金價觸及5589美元/盎司的歷史新高。從頂部至今，倫敦金現累計跌幅已超過18%。

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金價暴跌並非單一因素所致，而是三股力量同時發力、相互強化的結果。

第一重：油價衝擊帶來通膨恐慌，加深升息預期升溫。

這是最核心的邏輯鏈條。3月2日美伊衝突爆發以來，WTI和布倫特原油價格累計上漲40%-50%，杜拜原油現貨更暴漲134%。油價飆升直接推高全球通同預期，迫使市場重新評估各國央行的貨幣政策路徑。

美聯儲3月議息會議維持利率不變，但鮑爾明確釋放鷹派信號：降息必須以通脹放緩爲前提。CME數據顯示，市場已完全排除上半年降息的可能性，甚至出現約10%的年內升息概率。黃金作爲零息資產，其持有成本直接受利率環境制約，利率越高，持有黃金的機會成本越大，金價承壓也就越重。

第二重：高位獲利了結，「買預期、賣現實」。

美伊衝突並非毫無預兆。早在2026年初，美伊談判僵局和美國加速軍事集結就已被市場充分感知。1月22日穿普表示美國正調集重兵前往伊朗後，黃金持續上漲，至3月2日衝突正式爆發時，倫敦金現已累計漲超10%，逼近前期高點。COMEX黃金非商業淨多頭頭寸此前持續處於擁擠高位，衝突爆發反而成爲多頭平倉的信號。

第三重：流動性恐慌，被動拋售形成踩踏。

全球股市劇烈震盪引發連鎖反應。以韓國爲例，衝突爆發後韓國綜合指數連續兩日分別下跌7.2%和12.1%，一度觸發熔斷。韓國市場此前融資餘額處於歷史高位，部分權重股保證金比例僅30%-40%，股價暴跌迫使高槓杆多頭緊急籌措資金。前期積累了大量浮盈的黃金，成了投資者賣黃金補股票保證金的首選變現標的。

彭博數據顯示，黃金ETF已連續三週遭遇資金淨流出，持倉量在三週內減少超過60噸，全年淨流入被悉數抹平。

「亂世買黃金」是投資者最根深蒂固的信仰之一，但歷史反覆證明，這個信仰存在一個關鍵盲區：當真正的危機來臨時，黃金同樣會被拋售。

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