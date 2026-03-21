能源危機怎麼辦 IEA提出三個解方 「阿Q精神」？

國際能源總署警告，在中東衝突不斷升級的情況下，僅靠供應措施不足以緩解「全球石油市場歷史上最大的供應中斷」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際能源總署（International Energy Agency，IEA）週五警告稱，在中東衝突不斷升級的情況下，僅靠供應措施不足以緩解「全球石油市場歷史上最大的供應中斷」。與其等待生產中斷恢復，不如降低需求，這樣可以減輕消費者的壓力，並有助於更快地降低價格。

IEA呼籲大家，盡量減少公路、航空運輸和旅行、盡可能在家辦公，以及不用瓦斯爐、改用電爐烹飪，可以顯著減輕消費者受到的衝擊。IEA提出的建議是否有點「阿Q精神」，有待全球公民的抉擇。

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地緣政治風險加劇，令交易員感到不安，不僅推高原油價格，還大幅增加柴油和航空燃油等成品油的成本，直接影響運輸、物流和消費者價格。

自2月28日美伊戰爭爆發以來，油價已飆升超過40% ，達到2022年以來的最高水平，原因是石油供應受到嚴重干擾，主要是由於荷姆茲海峽實際上已經關閉。

荷姆茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，承載著全球約五分之一的石油消費量。各國已經開始動用戰略石油儲備，並計劃釋放數億桶石油。

IEA上週同意釋放4億桶石油，以應對伊朗戰爭引發的供應中斷，這是該組織歷史上最大的此類行動，但沒有給出這些石油何時進入市場的時間表。

IEA並列出一系列家庭和企業可以採取的降低需求的措施，表示「滿足需求是減輕消費者壓力的關鍵且直接的手段，它能提高能源可負擔性並保障能源安全」。其中最有影響力的措施包括：盡可能鼓勵遠距辦公，增加共乘和公共交通的使用，以及減少不必要的航空旅行。

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