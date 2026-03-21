總統拋核二、核三具重啟運轉條件 台電如期送再運轉計畫

台電三月底如期提交核三再運轉計畫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今天（21日）表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，經濟部經審慎評估後回文給台電，核二、核三具重啟運轉條件，台電預計3月底提出在運轉計畫送核安會審議。台電也回應，將秉持三原則進行作業。

台電表示，經濟部去年11月27日核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，因此台電去年已同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。

請繼續往下閱讀...

台電說明，將於3月底前提送核三廠再運轉計畫至核安會審查，台電將依核安會要求執行相關設備整備。除了再運轉計畫，後續仍須備齊自主安全檢查結果，提交核安會審查，審查通過後始得核發運轉執照，才可啟動。

有關核三廠自主安全檢查，日前台電已與美國西屋公司正式簽約，西屋公司已進行設備老化評估分析，西屋技術人員陸續進駐核三廠展開相關檢測工作。核二廠則需待乾貯設施完工，將爐心內用過燃料退出後才可進行相關安檢作業。台電強調會依據「核安無虞、核廢有解及社會共識」三項原則，秉持對核能安全最高度的重視來嚴謹作業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法