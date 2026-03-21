美日峰會另類焦點「抵嘉」 這雙襪子超搶鏡

美國總統川普日前在白宮會晤日本首相高市早苗。美國戰爭部長赫格塞斯（右1）所穿的襪子引起網友熱議。（法新社，本報後製）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與日本首相高市早苗於美東時間19日在白宮舉行元首峰會，雙方會後發表「事實清單」，宣示將全面強化美日同盟，也重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，堅決反對任何企圖以武力片面改變現狀的行為。眼尖的網友則發現這場峰會的另類焦點，那就是美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）所穿的襪子，印有美國國旗超搶鏡。

美國戰爭部長赫格塞斯在紀念諾曼第登陸81週年的儀式上，穿著印有美國國旗的襪子。（美聯社）

美日峰會中，赫格塞斯的襪子引起網友熱議，有人說「襪子很搶戲」、「戰爭部長連襪子都是USA」、「戰爭部長必須高調」等。

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這並非赫格塞斯所穿的襪子首次成為網友關注焦點，事實，南韓媒體《朝鮮日報》去年就披露，赫格塞斯被稱為「襪子愛好者（sock aficionado）」。有分析認為，他正在進行用獨特的襪子傳達自己政治訊息的「襪子政治」。

報導說，赫格塞斯主要選擇的襪子是美國星條旗的設計或彩色（紅色、藍色、白色）的襪子。去年1月，他在參議院批准聽證會上穿著星條旗花紋的襪子、西裝口袋巾和腰帶。曾派遣到伊拉克和阿富汗的少校出身的他用襪子展示愛國心。

美國媒體將赫格塞斯的時尚解讀為「男人保守主義的視覺表現」、「政治信念的視覺化服裝」。赫格塞斯也會在正裝上搭配紅襪子，或在美國總統川普主持的白宮會議上，穿兩隻腳的顏色和設計完全不同的不對稱襪子。

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