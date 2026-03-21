中國經濟規模想超越美國？WSJ：通縮和人民幣疲軟成絆腳石

中國經濟占全球經濟的比重正大幅縮水，顯示其經濟影響力正在下降，成為北京當局的頭痛問題。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕從多數標準來看，中國經濟看似非常強勁，去年貿易順差達到約1.2兆美元（新台幣38.4兆元）的紀錄最高，電動車、太陽能板和人形機器人等戰略性行業也成為全球領頭羊。但《華爾街日報》（WSJ）報導，以美元計價，中國經濟占全球經濟的比重正大幅萎縮，顯示其經濟影響力正在下降，成為北京當局的頭痛問題。

報導說，以美元計價，中國國內生產總值（GDP）占全球GDP的比重在2021年達到高峰，約18.5%，當時中國經濟規模約為美國經濟的四分之三。許多經濟學家還預測，中國爆炸性的成長終將使其經濟規模超越美國。

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但事與願違。中國在全球經濟的比重不增反降，到2025年年底已降至約16.5%，較2021年高峰縮水約2個百分點。而根據國際貨幣基金（IMF）的數據，目前中國經濟規模已不到美國的三分之二。

這種情況令經濟學家感到不解，因中國官方公布的2025年經濟成長率依舊輕鬆超越包括美國在內的許多已開發國家，所設定2026年的經濟成長目標4.5%至5%，也是美國過去10年來經濟增速的2倍。

中國經濟面臨的真正問題在於國內通縮和人民幣疲軟，這侵蝕了以美元計價的中國經濟相對規模，通縮也拉低了中國商品和服務的價值。因此，即便中國生產的商品數量超越過往，其產出的美元價值卻一直停滯不前。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）表示：「這嚴重衝擊了中國是崛起大國的這個敘事。」

對跨國企業而言，中國在全球經濟所占比重縮水令人擔憂，因為他們在中國投資的回報，在換算成美元之後也跟著縮水。

以西班牙時尚巨擘Zara母公司Inditex為例，該公司從2010年至2018年，平均每週都會在中國新開1家門市，到2018年其在中國擁有近600家門市。但2015年以後人民幣整體走弱，使得以人民幣計價的銷售額在換算成歐元或美元後縮水。此外，隨著近年來中國出現通縮，加上本土品牌的競爭加劇，西方品牌在中國面臨業務壓力。

從2018年至2026年，Inditex在中國的門市數量減少了約80%，如今該公司在每週、甚至在西班牙的銷售額，都超過了亞洲和世界其他地區。

中國面臨的經濟困境與日本的經濟軌跡相似。1995年，日本的經濟規模曾一度達到美國的近四分之三，之後一路下降，降至不到美國的15%，日圓疲軟和通縮侵蝕了日本的購買力。中國是否會重蹈日本覆轍尚無定論，但以美元計價的經濟停滯不前，正是中國經濟面臨的頭痛問題。

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