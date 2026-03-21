68歲啃老女靠90歲老母養活 母過世後留下意想不到「臨別禮物」她秒崩潰了

68歲的女兒與高齡90歲的母親住在一起，每月靠6萬日圓的退休金生活，不做家務，靠母親負擔家計，直到母親生命盡頭後，留下讓她意想不到的「臨別禮物」，她才恍然了悟。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本，啃老族的年輕人或許很常見，但年紀超過60歲以上的人，仍舊靠年老的父母負擔家計的現象，是比較少見的。根據內閣府發布的《2025年老化社會白皮書》，65歲以上老人家庭中，有20.2%的家庭僅由「父母及其未婚子女」組成。老年父母與子女同住的情況雖然可以起到互相扶持的作用，但如果負擔過重地落在一方身上，雙方關係就可能出現偏差。

一位68歲的女兒與高齡90歲的母親住在一起，每月靠6萬日圓的退休金生活，女兒不做家務，沉迷於偶像活動，家計支出由母親負擔，直到她的母親生命盡頭後，留下讓她意想不到的「臨別禮物」，她才恍然了悟、懊悔不已。

請繼續往下閱讀...

由美子（化名，68歲）和90歲母親住在東京郊區。由美子很久沒有穩定的工作了，她唯一的收入來源是每月約6萬日圓的退休金。她的生活開支主要依靠母親節子（化名）的退休金和積蓄。老母親幾乎支付了全家所有的食品和水電費。

由美子說：「她的母親經常承擔家務事。她自己也常在白天外出，把時間和金錢花在自己的嗜好上」；「我期待著音樂會和各種活動……這就像我活著的理由一樣。」

由美子認為自己「在退休金範圍內為所欲為」，但他的生活很大程度上依賴於他的母親。由美子說：「說實話，我把大部分家務和購物都留給了我媽媽。」

家庭支出負擔分配不均顯而易見。然而，母女雙方關係並沒有顯著變化。

由美子說：「我母親曾經對我說，我希望你能多幫忙，但我當時並沒有想得太明白。」

轉捩點出現在節子的死亡，老母親住院不久後就過世了，留下由美子獨自生活。由美子說：「說實話，我不知道從哪裡開始生活。」

在整理逝者遺物的過程中，由美子檢查銀行存摺和其他文件時，發現一些意想不到的事實。她發現儲蓄大幅減少，並且還確認尚有許多未繳納的房產稅和水電費。她驚訝地嘆說：「我以為母親還會留下一些錢。」

母親過世後，由美子被迫僅靠退休金生活。然而，每月6萬日圓的退休金不足以支付住房和生活開支，付款被一再拖延。

失去了之前理所當然的「母親在場有所依靠」的心態，她的生活突然變得難以掌控。由美子說：「我第一次覺得我可能無法謀生。」

根據日本總務省發布的《家庭支出調查報告【家庭收入和支出部分】2025年平均結果摘要》，65歲及以上單身失業家庭的消費支出往往超過可支配收入。大部分支出由父母收入承擔的情況，長遠來看難以持續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法