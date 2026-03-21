高市早苗爆出梗笑話「帥哥一定像他的老爸」白宮晚宴哄堂大笑

日美領袖會晤晚宴於美國當地時間19日在白宮舉行，日本首相高市早苗在致詞期間多次引得現場觀眾哄堂大笑。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日美領袖會晤晚宴於美國當地時間19日在白宮舉行，日本首相高市早苗在致詞期間多次引得現場觀眾哄堂大笑。

高市早苗首先說道：「川普總統，以及在座的各位，首先，我衷心感謝貴方舉辦此次盛宴。再次感謝唐納對日本的友好情誼。」她最初稱呼川普總統，但從第二次開始，為了表達謝意，改用他的名字唐納。

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隨後，高市早苗繼續說道：「今晚我想祝賀兩個紀念日」，她補充道：「第一個是唐納的兒子巴倫的生日，就在明天。聽說他已經長成了一個英俊瀟灑的年輕人。我相信他一定像他的父母。」此言一出，現場觀眾哄堂大笑。

高市早苗繼續說：「其次，我謹代表日本政府和人民，對美國今年慶祝建國250週年這一歷史性里程碑表示衷心的祝賀。美國向世界展現了自由和民主的理想。」

高市早苗也藉此機會宣傳了日本企業。隨後，她介紹櫻花禮物說：「今年，日本將向華府特區贈送250棵櫻花樹，以慶祝美國建國250週年。」

隨後，她高舉拳頭，高聲喊道：「強大的日本，強大的美國，繁榮的日本，繁榮的美國。我相信，我們是最強大的伙伴，能夠實現這些目標。」這番話引來觀眾更多的笑聲和掌聲。

高市最後總結道：「日本將再次引領世界創新，新日本將在世界和平中發揮更大的作用。日本將與唐納和美國人民攜手並進。讓我們共同譜寫美日同盟歷史的新篇章，一個充滿希望和力量的新篇章。」

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