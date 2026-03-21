拿錢矮化台灣？喀麥隆欠北京上千億 剛拿到62億中國融資

喀麥隆是中國一帶一路參與國。圖為喀麥隆現任總統Paul Biya於2018年在北京與中國領導人習近平合影。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外交部20日表示，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示我國，導致台灣自2001年以來首次被迫破缺席。喀麥隆深陷中國一帶一路債務陷阱，欠了中國34億美元（約台幣1088億），近日才剛接受1.95億美元（約台幣62.4億）的中國貸款，用於光纖網路擴建。

外交部20日指出，WTO第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示我國，導致台灣自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來以來，首次被迫破缺席。

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對於喀麥隆扈從中國、漠視過往主辦國尊重我國不隸屬其他會員國的良好慣例，嚴重損害我國在WTO架構下作為會員的平等與會權利，外交部表達最強烈譴責。

另外，外交部也在官網指出當地治安狀況欠佳，喀國旅遊需慎防偷竊及敲詐；東境與查德及中非共和國邊界地區治安較差，危險性較高，建議國人盡量避免前往。喀國與奈及利亞邊境、北部Adamaoua省Ngaoudere地區、北省Garoua市及極北省等地公路網常有攔路搶劫觀光客。或公車司機臨時起意，洗劫乘客之案件，請赴喀國人特別留意。

公開資料顯示，喀麥隆是中國一帶一路參與國，掉入中國債務陷阱，2019年期間為避免其他債務曝光，時任中共中央政治局委員楊潔篪在喀麥隆首都雅溫得（Yaounde）與總統比亞（Paul Biya）會面時，悄悄勾消喀麥隆的一筆債務。根據《華爾街日報》披露，楊訪問期間，北京免除喀麥隆450億中非法郎（約7800萬美元，約台幣24.9億）的債務。

根據國際貨幣基金組織的統計，喀麥隆的總債務是5.8萬億中非法郎（100億美元，約台幣320億），其中大約3分之1是對中債務。Africa Data Hub也在2026年1月底披露一份報告，揭露非洲對中國的債務，其中喀麥隆欠中國34億美元（約台幣1088億）。

喀麥隆債台高築，近日才剛接受1.95億美元（約台幣62.4億）的中國貸款，用於光纖網路擴建。此次擴建是喀麥隆更廣泛的基礎設施投資計畫的一部分，該計畫包括旨在支持經濟活動、公共管理服務和私營部門發展的電信和數位連接項目。

外媒指，截至 2024 年底，喀麥隆的公共債務已達到 GDP 的約 45.6%，而此次新增借款正值IMF 繼續將喀麥隆評為債務困境高風險國家之際。

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