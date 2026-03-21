因應伊朗戰爭 歐盟籲成員國降低天然氣儲存目標

負責歐盟能源政策的執行委員約根森16日在比利時布魯塞爾的1場記者會上發言。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國《金融時報》（Financial Times）21日報導，因應美國與以色列聯手對付伊朗的最新中東衝突導致能源價格飆升，歐洲聯盟（EU）呼籲成員國降低天然氣儲存量目標，以及開始逐步補充儲備，以抑制需求。

該報引述負責歐盟能源政策的執行委員約根森（Dan Jorgensen）的1封信報導說，約根森指示歐盟成員國，「盡早在（天然氣）填充季節」將其天然氣儲存設施的容量目標，降至比歐盟官方目標低10個百分點的80%，「以提供市場參與者的確定性與保證」。

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路透已就此尋求歐盟執委會置評，但未立即獲得回應。

由於中東地區部分最重要的天然氣基礎建設遭伊朗與以色列攻擊，並造成恐需數年才能修復的破壞，歐洲天然氣價格19日狂飆35%。

根據《金融時報》，約根森在信中表示，「歐盟能源供應『仍相對上有保障』」、呼籲歐盟成員國對這場中東衝突做出「集體回應」，以及警告說，「近日事態發展顯示，（液化石油氣）產量可能得花更長時間才能回到（這場中東）危機前的水準」。

天然氣儲存讓歐洲能滿足冬季供暖與電力需求，鞏固歐洲的能源安全。1位歐盟官員告訴《金融時報》：「我們得讓（天然氣儲存）目標更有彈性。」

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