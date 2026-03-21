五款最可靠二手SUV 排行榜上常勝軍

外媒整理了份清單，列出五款經常出現在市場上最可靠SUV排行榜上的二手車品牌和車型。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕尋找二手SUV可能很棘手。儘管是二手車，許多二手SUV的價格仍然相當高，而且要知道哪些車型物有所值並不總是那麼容易。

GOBankingRates整理了一份清單，列出了五款經常出現在市場上最可靠SUV排行榜上的二手車品牌和車型。如果您正在尋找空間寬敞、燃油效率高、內裝精美且可靠性強的車型，那麼以下這些選擇絕對不容錯過。

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1. 本田 CR-V

根據iSeeCars報導，本田CR-V緊湊型SUV憑藉其燃油經濟性、低廉的價格和整體可靠性，一直是二手車買家的熱門之選。 CR-V始終位列市場上最可靠的二手SUV之列；它幾乎不需要大修，並且擁有非常長的使用壽命。

2. 豐田RAV4

根據 iSeeCars 報導，豐田RAV4經常被評為2萬5000美元以下最好的二手跨界SUV，以其卓越的可靠性、出色的高速公路燃油經濟性和始終強勁的轉售價值而聞名。

3. 馬自達 CX-5

馬自達CX-5被公認為售價低於3萬美元的SUV中最可靠的車型之一，其可靠性通常僅次於CR-V和RAV4。這主要歸功於CX-5豪華的內裝和流暢愉悅的駕駛體驗。

4. 馬自達 CX-9

馬自達CX-9以其高級的內飾質感和比競爭對手更低的價格而聞名，它擁有寬敞的空間、可靠的性能和流暢的駕駛動態，所有這些都只需不到3萬美元。

5. 速霸陸 Forester

根據 iSeeCars 的說法，Forester擁有強大的全輪驅動、堅固耐用的多功能性和高可靠性，在二手SUV市場上，2萬5000美元至3萬美元的價格絕對物有所值。

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