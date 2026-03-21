台積電入列！三家AI公司捲入中東戰爭漩渦 外媒曝持股10年充分有理

隨著伊朗戰爭升級，近幾個月來，許多高成長股票出現回檔。外媒報導，短期內台積電、輝達和亞馬遜被捲入戰爭的漩渦。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，人工智慧（AI ）市場的爆炸性成長推動許多科技股創下歷史新高。然而，隨著伊朗戰爭的升級，近幾個月來，許多高成長股票出現回檔。外媒The Motley Fool報導，短期內台積電、輝達和亞馬遜被捲入戰爭的漩渦，但僅僅因為伊朗衝突升級就拋售這三家公司股票，則是一種短視的做法。相反地，投資者應該忽略短期波動，專注於持有這些股票未來幾十年的充分理由。

亞馬遜、台積電和輝達受到了哪些影響？

亞馬遜擁有全球最大的雲端基礎設施平台－亞馬遜網路服務（AWS）。 3月初，伊朗使用無人機和飛彈襲擊位於阿聯和巴林的AWS資料中心，試圖癱瘓該地區的網站、應用程式和雲端服務。AWS在阿聯的三個可用區中有兩個仍然受損，而第三個可用區運行正常，但由於依賴於受影響的可用區，其受到間接影響。

請繼續往下閱讀...

亞馬遜的電商業務也受到油價上漲和荷姆茲海峽航運中斷的影響。油價上漲可能加劇通貨膨脹，抑制消費者在其電商平台上的支出，而電商平台正是亞馬遜的主要收入來源。在這種情況下，亞馬遜的AWS（其主要利潤來源）可能會面臨更高的營運成本。

台積電是全球最大的晶片代工製造商，為輝達和其他領先的人工智慧晶片製造商生產晶片。如果這些無晶圓廠晶片製造商訂單量下降，台積電的收入將會減少。同時，能源成本上漲也會推高其製造成本。

輝達是全球最大的獨立顯示卡製造商，其大部分收入來自資料中心市場。能源成本可能佔資料中心營運商支出的60%，因此，油價飆升可能會促使人工智慧公司減少購買輝達價格昂貴的GPU。油價上漲也可能促使更多資料中心業者轉而購買AMD的顯示卡。他們可以採用更便宜的GPU，或是與博通合作開發自己的客製化AI加速器。

如果伊朗戰爭升級，引發資金從高成長科技股轉向更保守的投資，那麼這三隻股票的光環也將黯然失色。能源和國防類股票可能會吸引許多投資者放棄人工智慧驅動型股票。

今年，精明的投資人該怎麼做？

今年，亞馬遜、輝達和台積電的投資人最明智的做法就是按兵不動。 AWS在全球仍擁有35個本地區域，無論中東地區近期面臨何種挑戰，它將繼續作為全球網路的支柱。至於其電子商務業務，過去20年來，它已經經歷了許多油價飆升和物流中斷的考驗。

至於台積電，它將繼續生產全球最小、密度最高、能源效率最高的晶片。雖然它的股價受週期性影響，但它遠遠領先最接近的競爭對手三星和英特爾。

如果宏觀經濟逆風導致資料中心營運商縮減開支，輝達短期內可能會出現成長放緩，但它仍然控制著超過90%的資料中心GPU市場。此外，它還將客戶鎖定在其專有軟體和服務範圍內，因此在可預見的未來，它仍將是蓬勃發展的AI市場中領先的硬體製造商。

根據Grand View Research預測，隨著越來越多的產業採用人工智慧工具來簡化運營，2026年至2033年全球人工智慧市場仍有望以30.6%的複合年增長率成長。

此外，地緣政治衝突也可能為人工智慧產業帶來長期利好，因為越來越多的政府會採用人工智慧平台來預測未來事件並制定軍事戰略。

因此，僅僅因為伊朗衝突升級就拋售亞馬遜、英偉達、台積電和其他頂級人工智慧股票，是一種短視的做法。相反，投資者應該忽略短期波動，專注於持有這些股票未來幾十年的充分理由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法