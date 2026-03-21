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老本快被挖光！擁1200萬全告訴兒子 公務員阿北被情勒悲劇了

2026/03/21 15:57

日本專家建議父母在合理範圍內提供子女經濟協助，避免退休生活陷入困境。示意圖。（彭博）日本專家建議父母在合理範圍內提供子女經濟協助，避免退休生活陷入困境。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕多數父母大都難以拒絕子女的金錢援助請求，但財務援助不能變成無底洞，否則恐掏空老本。1名日本退休公務員與妻子累積6000萬日圓資產（約台幣1200萬），再加上每月年金，應可安享晚年。未料，阿公將財產全告訴兒子後，情勢大逆轉，兒子開始不斷要求金援，阿公最終驚覺老本快被挖光，不知如何畫紅線而憂心忡忡。

《The Gold Online》披露，父母在子女需要幫助時伸出援手是人之常情。然而，如果持續的資助耗盡自己的退休金，那就適得其反。

1名60歲的日本退休公務員Toshi（化名）公務員與妻子同住，二人資產約6000萬日圓，其中包括Toshi的2500萬日圓（約台幣500萬）退休金，並預計從65歲起每月還能領取約20萬日圓（約台幣4萬）的年金。Toshi原本對自己的退休財務狀況毫不擔心，卻被兒子的金援電話所困擾。

他說，36歲的兒子幾年前結婚，孩子出生後，就在父母家附近蓋了自己的房子，起初能夠經常見到孫子，Toshi 和妻子都很開心。自從Toshi 告訴兒子已經收到了退休金後，出現轉折，兒子越來越頻繁暗示要求經濟援助。

Toshi描述兒子經常說「我以前從沒意識到養孩子這麼貴，光是課外活動一個月就要花掉五萬日圓（約台幣1萬），或者「光是房貸就夠吃緊了，我們還得換車，真是讓人沮喪，爸爸是我唯一可以傾訴和依靠的人。」

Toshi稱，兒子雖然沒有明確尋求幫助，但那種「需要幫助」的感覺卻十分明顯，兒子得到協助後就說「我一直都很感激你的幫助，謝謝你！」

Toshi無奈地說，我從未想過會被家人佔便宜，這件事正好說明，普通人擁有很多錢並不會有什麼好事發生。」他表示，「身為家長很想幫忙孩子，如果繼續援助，我們自己的退休金就會減少。我不知道該如何畫紅線，一直很焦慮。」

專家指出，一般父母若擁有一筆錢，可能會在孩子遇到麻煩時幫幫忙，然而，持續的援助可能會影響自身的退休金。退休金是維持退休生活的重要資金，需要謹慎考慮如何使用，應該在合理的範圍內提供協助。

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