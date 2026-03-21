中國國務院主辦發展論壇明登場 日商沒人要來

中國發展高層論壇（CDF） 22日登場，日商沒有任何高管出席。圖為2025年的CDF。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇（CDF） ，即將在3月22日至23日在北京舉行，因中日關係緊張，沒有任何日本企業高層出席。相比之下，去年還有4家日商高管出席論壇，今年則一個也沒有。

根據《南華早報》看到的一份內部名單顯示，由於中日外交摩擦持續不斷，下週在北京舉行的跨國公司重要論壇將沒有日本企業高層出席。

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根據名單顯示，近 80 位來自主要外國企業的高管將出席從週日（22日）到週一（22日）舉行的中國發展高層論壇，其中美國高管人數最多。

據多方消息稱，一些受邀參加年度盛會的外國執行長（包括一些來自中東的執行長），也取消行程，因為伊朗戰爭中斷國際交通和他們在國內業務的運作。

報導指，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將會出席論壇，根據中國商務部消息，庫克早在18日就展開今年的首次中國行，並於20日與商務部長王文濤會面。福斯執行長布魯姆（Oliver Blume）以及三星集團董事長李在鎔預計也將出席論壇。

Mercedes-Benz、SK海力士、西門子（Siemens）、博通（Broadcom）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）等跨國企業，則派出代表出席。

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