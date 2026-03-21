杜拜房地產市場初顯疲軟 業者強調低接意願升溫

杜拜向來是全球富豪的「避風港」之一，但受美伊戰爭影響，近期房地產交易顯著降溫。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和以色列對伊朗戰爭爆發3週後，向來有中東「避風港」之稱的阿拉伯聯合大公國杜拜的房地產市場開始顯現疲軟跡象，交易量大幅下滑，房價開始下修。

《路透》21日報導，高盛集團分析師近日發布報告推估，3月前12天，阿聯房地產交易量年減37％、季減49％。《路透》也查閱部分房地產經紀人和社群媒體資訊發現，當地部分房產已大幅降價，降幅達12％至15％。

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例如，一位賣家正在尋求「快速出售」一間靠近世界最高建築哈里發塔的房產。賣家出價65萬美元（約2082萬台幣），比之前的73.5萬美元（約2354萬台幣）降價約12％，原因是「目前的情況」。

高盛表示，本月迄今的已完成交易總額較2月下降一半，降幅遠超2024年杜拜洪災或去年6月伊朗－以色列衝突期間的水準。不過，高盛也指出，交易價格中位數僅比去年同期下降3％。

花旗分析師表示，戰爭為杜拜未來的人口成長預期帶來相當大的風險，因為可能會抑制買房者和房地產投資者的熱情。他們目前預計杜拜今年的人口成長率為1％，2027年至2031年間的年增率為2％至2.5％，而近年來杜拜的年增率為4％。花旗表示，在對杜拜前景的悲觀預測中，從今年到2028年，杜拜的房價將平均每年下跌7％。

然而，第一線高層並未感到恐慌，指市場活動並未停止。

房地產投資公司BlackOak的創辦人兼董事長謝赫（Imran Sheikh）表示：「我相信每個人對風險的評估和感知方式都各不相同，但數據表明，交易並沒有停止。」他透露：「我們有一位來自非洲的客戶說，如果你們在接下來的一個月裡看到任何機會，請儘管去做。」

總部位於杜拜的投資公司Asas Capital執行長坎德爾瓦爾（Himanshu Khandelwal）也告訴《路透》：「很多投資者打電話來問我們，是否有客戶願意低價出售房產，或者願意打折出售，他們表示願意購買。」

伊瑪爾地產（Emaar Properties）創辦人兼董事長阿拉巴爾（Mohamed Alabbar）同樣持樂觀態度，直言「沒人願意在價格上讓步」。杜加斯塔房地產（Dugasta Properties）創辦人兼董事長陶西夫．可汗（Tauseef Khan）則說：「目前，我們沒有看到大範圍的折扣，因為大多數買家仍關注長期價值，而不是短期價格波動。」

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