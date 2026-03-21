世界最重要公司在台灣！外媒點名曝左右全球經濟關鍵真相

台灣掌握全球半導體產業的核心地位。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，世界上最重要的公司既不在美國，也不在中國，它坐落於距離中國僅180公里的台灣，這家負責生產全球90%的先進晶片的公司就是台積電。台積電生產全球90%的先進半導體，若台灣遭封鎖或產能被摧毀，恐將是一場「經濟末日」。

《Newspoin》報導，中國長期以來一直聲稱台灣是其領土的一部分，然而，台灣將以台積電為代表的半導體產業視為護佑自己的「矽盾」，根據安全與發展政策研究所2024年報告，台灣生產全球60%半導體，其中90%是最先進的半導體。

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如果中國吞併台灣，它獲得的不僅僅是一個島嶼，而是對全球經濟命脈的工廠。那些依賴先進晶片進行人工智慧、國防和提升經濟競爭力的國家，將突然發現自己必須與北京談判才能獲得這些晶片。

台積電生產全球90%以上的5奈米以下先進晶片，並且是唯一一家能夠生產2奈米及以下晶片的晶圓代工廠，這些半導體是智慧型手機、資料中心和先進武器等各種技術不可或缺的一部分。晶片戰爭作者米勒（Chris Miller）曾強調，控制先進晶片就好比控制20世紀的石油，但如今的競爭更為激烈。

台灣局勢對美國應對中國日益增長的影響力至關重要。彭博估計，中美若因台灣問題衝突，第1年可能對全球經濟造成約10.6兆美元（約新台幣339兆元）損失，遠超新冠疫情和2007至2009年金融危機影響。

台灣對蘋果（Apple）等公司至關重要，蘋果依賴台灣提供生產iPhone所需的高階製程節點。此外，全球汽車製造商約18%的半導體需求依賴台灣，這將使數百萬輛汽車面臨風險。

台灣將半導體產業的領先地位稱為「矽盾」，意指任何對台灣的攻擊都將擾亂包括中國在內的全球晶片供應鏈，使得入侵的代價高得令人望而卻步。2023年，中國佔台灣半導體出口總額的53.8%，凸顯中國對台灣生產的依賴程度。

外媒指出，即便北京能夠控制這些半導體設施，也無法有效利用它們，係因台積電已製定緊急應變計畫，一旦其生產設備落入敵手，便會將其癱瘓。

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