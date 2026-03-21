台積電董事長魏哲家獲亞大頒名譽博士 歸功張忠謀提攜

台積電董事長魏哲家（中）今天接受亞洲大學校長蔡進發（左）頒發名譽博士學位，亞大創辦人蔡長海（右）到場觀禮。（亞洲大學提供）

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學今天頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，表彰其長年領導台積電，推動全球半導體產業發展的卓越貢獻，魏哲家發表演說時，對於能獲獎感謝家人和台積電創辦人張忠謀對他的影響和提攜，強調台灣邁入高齡化社會，未來每個家庭都需要機器人，AI技術非常重要，而現在全球95%的機器人「大腦」都是台積電製造出來的，因「可靠性」不能疏忽。

魏哲家對於獲頒名譽博士表示感激和敬意，謙稱自己對台積電貢獻不多，台積電的成就要歸功於張忠謀創辦人奠下的基礎和同仁的努力，因此獲頒名譽博士有點承擔不起。

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魏哲家回憶2018年剛接任台積電CEO（總裁）時，朋友曾送他一本書，書中在說一家好的公司為何會走向失敗，其中一個重要原因就是執行長「驕傲、囂張」（台語：囂排），一個執行長如果忘了我是誰，就會不接受別人意見，這是很糟糕的事情，自記當時定義，接受名譽博士還有喜歡到處演講就不是好的執行長。

不過這次接獲中國醫藥大學黃志平主任邀約頒發名譽博士學位，之所以會改變心意答應，幽默表示，自己年紀大了，對於非常照顧自己的醫師如果不答應可說是「自斷後路」，另一個則是，一生中有幾次不用修課、考試就拿到博士學位？因此決定接受名譽博士學位。

魏哲家並談到，AI的技術對於步入高齡化社會的台灣非常重要，因為未來需要機器人照顧老人，每個家庭都會有機器人，現在的技術讓機器人可以看到光線、物質，尤其是收集很多資訊傳遞到它的「大腦」，才可以讓它服務人類，而現在全球95%的機器人「大腦」都是台積電製造出來的，自己希望電晶體都是台積電製造，因為機器人的「可靠性」是不能疏忽的。

最後對於能夠獲頒名譽博士，魏哲家感謝家人、師長，尤其是張忠謀創辦人的影響和提攜。

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