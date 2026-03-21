油價飆升嚇到了！美發布30天伊朗石油豁免令 這三國最賺到

美國川普政府已發布針對「海上」伊朗石油的臨時30天制裁豁免令，旨在向因美國與以色列和德黑蘭衝突而動盪的全球市場注入約1.4億桶原油。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府已發布針對「海上」伊朗石油的臨時30天制裁豁免令，旨在向因美國與以色列和德黑蘭衝突而動盪的全球市場注入約1.4億桶原油。這一決定反映白宮對能源成本飆升至每桶100美元門檻以上的日益焦慮。

該豁免令特別針對已裝載在船舶上的石油,允許在4月19日之前交付和銷售。美國數十年來一直不是伊朗原油的重要進口國。預計主要受益者將是亞洲煉油廠，特別是中國、印度和韓國。

請繼續往下閱讀...

能源部長克里斯·萊特指出,新供應可能在數天內抵達亞洲加工中心,為自2月28日「史詩怒火行動」開始以來價格飆升50%的市場提供近期降溫效果。

這個30天窗口標誌著財政部在兩週內第三次放寬對敵對國家能源出口的限制，此前已對俄羅斯石油採取了類似措施。這一系列務實的退讓凸顯了當前供應緊縮的嚴重性，荷姆茲海峽的實際關閉更加劇了這一局面。

由於全球20%的液化天然氣和原油運輸受到威脅，政府被迫進行快速政策調整。1.4億桶的釋放提供了喘息空間，而長期前景仍取決於敵對行動的持續時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法