美超微高層涉走私輝達晶片助中 他籲黃仁勳快切割

美超微高層涉走私輝達晶片到中國，遭美國起訴。獨立科技新聞記者高燦鳴籲黃仁勳停止出貨給美超微。圖為輝達執行長黃仁勳（左），美超微創辦人梁見後（右）。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伺服器大廠美超微（Supermicro）正深陷法律風暴，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室日前起訴美超微共同創辦人廖益賢等三人，指控他們非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國。知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）在21日社群平台PO文呼籲黃仁勳和輝達應該盡快公開停止向美超微供應晶片。

高燦鳴在社群平台X上發文表示，「我認為黃仁勳和輝達應該盡快公開地停止向美超微供應晶片，繼續和他們維持合作關係有什麼好處呢？有很多其他公司會接受這些晶片配額，而且不會承擔安全和聲譽方面的風險。」

請繼續往下閱讀...

高還在另外2篇PO文指出，輝達的鐵份異常安靜，估計他們都忙著看美超微美超微的起訴書吧。他直言，任何對美超微高層被起訴感到驚訝的人要不是沒關注此事，就是故意視而不見。

I think it would behoove Jensen & Nvidia to quickly and publicly cut Super Micro from its supply of chips.

What’s the upside from keeping them as a customer?

There’s plenty of others who’d take the allocation, without the security and reputation risk. — Tim Culpan （@tculpan） March 21, 2026

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法