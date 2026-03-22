房市管制微鬆綁3》股市熱、房市冷 資金流向台股

股市熱絡，過去三年股市每年漲幅超過20%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕股市熱絡，過去三年股市每年漲幅超過20%，吸引大量資金前往，反觀近幾年房市受到政策管控而買氣大幅衰退，尤其去年買賣移轉棟數大減25.45%，寫下9年新低，再加上2025年不動產業總營業額相較2024年減少3500億元、年減14.5%，因此，在政策嚴格管控下，房地產已成「慘」業。

移轉棟數9年最低 房地產淪慘業

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波股市、房市表現呈現短期脫鉤，主要是股市投資機會明顯較房市誘人，尤其許多股票呈現翻倍上揚，加上房市屬於長期資金配置，因此，聰明錢短期會首選在股海掏金，不過，一旦股市漲不太動加上現在通膨預期，可能還是會有部分資金又回頭考慮買房地產。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，根據財政部的統計分類，不動產業至少可分為14類，包括土地開發、不動產投資開發、租賃住宅包租、不動產仲介、不動產代銷、租賃住宅代管、不動產估價…等等。

而去年房市不振，不動產業總營業額減少超過1成，其中最慘莫過於不動產代銷、營業額年減幅達45%，第二慘則是仲介業，營業額年減29%，反觀租賃住宅包租、其他不動產代管、租賃住宅代管等，相較去年則均呈現增長，年增幅各約1.04倍、41%以及33%，黃舒衛認為，台灣不動產產業已經走到了新階段，除投資開發之外，未來龐大的住宅、商業新增供給都將走向租賃市場、法人化，亟需穩定的服務專業來承接。

代銷去年營業額年減45%

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，央行鬆綁第二屋房貸、其實透露出房市管制確實走至尾聲，預料今年房市朝向「成交量增價盤整」的機率較高，無論買賣移轉棟數或預售屋成交件數都有機會比2025年來得好。

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