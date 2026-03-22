房市管制微鬆綁2》豪宅限貸令未鬆綁 新案只會越蓋越小

豪宅限貸令可謂是史上最久的房貸管控，貸款成數更只剩3成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕豪宅限貸令可謂是史上最久的房貸管控，貸款成數更只剩3成，但雙北市以外縣市的民眾想換大一點的房子，卻又害怕觸及總價4千萬元的限貸門檻，導致只能買小，建商也擔心一旦超過豪宅限貸門檻，買氣直接減弱，因此，新案規劃坪數越來越小。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，豪宅限貸不但屹立不搖，而且管制總價天花板也沒隨房價上漲而彈性提升，而貸款成數更是一路縮減至3成。而豪宅限貸令一方面抑制建案規畫坪數正常發展，另一方面也引導建商、投資客把資金投注在漲價空間大的低基期區，間接誘發低價區卻高漲幅的扭曲現象。

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「平均地權條例」修正案規定預售屋禁止轉售，又碰上央行限貸令，進而造成交屋時原屋貸款成數驟降所衍生的消費糾紛。黃舒衛指出，即便豪宅限貸扼殺豪宅市場，壓制過往豪宅領漲的可能性，但並不能抑制一般住宅房價持續走高的事實，反而因有限的目標管制，而出現無窮的管制副作用，值得央行審慎檢討。

房價高漲 豪宅限貸令門檻需檢討

受到豪宅限貸令抑制，高價住宅市場交易冷清，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，為避免總價觸及豪宅限貸令門檻，建商推新案只能將縮減住宅坪數，而且此現象已蔓延到全台，以台北市為例，2025年預售屋市場成交總價達7千萬元以上的新案房型占比僅7%，反而逾9成新案房型都壓在7千萬元以內，為的就是不免觸及限貸令門檻，讓房貸成數縮減到3成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波選擇性信用管制幾乎全部放手，唯獨豪宅貸款限制仍在，但雙北市以外的區域房價高漲，的確會碰到豪宅貸款線的問題，建商規劃產品當然會考量民眾負擔能力問題，盡量避免觸及。

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