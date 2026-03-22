房市管制微鬆綁1》房貸總量限制未開 換屋族仍得看銀行臉色

目前房貸現況除首購族未受到管制之外，其它類型買家仍偏緊縮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便央行「微」鬆綁第二戶房貸成數、從5成提升6成，但房貸總量管制卻仍掐緊在手上，加上目前多數銀行普遍優先承作首購族房貸，因此，即便第二戶房貸成數放寬，對於銀行來說，換屋族並非放貸的最優先順位。

總量自主管理 喝咖啡陰影猶在

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年底央行讓不動產放款總量回歸銀行自主管理，短期內資金的確有稍加正常，不過，銀行為避免再受度央行請喝咖啡，充分落實自主管理且謹慎放款，目前房貸現況除首購族未受到管制之外，其它類型買家仍偏緊縮，整體放款基調並未有太多改變，而銀行仍是謹慎放款避免短期房貸流量衝高。

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根據央行第一季理監事會會後的參考資訊，今年2月，全體銀行不動產貸款集中度降至約35.96%，已較2018年12月、央行祭出第一次選擇性信用管制時、約36.64%還要低，若進一步對比最高時的2024年6月、約37.61%，更已下降1.65個百分點。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，回顧央行針對第二屋的限貸管制，始於2023年6月第五波選擇性信用管制針對七都第二套房限貸7成，隔年6月第六波再降一成，三個月後則將限貸範圍擴大到全國，且成數在降至5成，而2026年3月則鬆綁至6成。

馨傳不動產智庫執行長何世昌解釋，去年12月央行發函給各家銀行，要求自行控制「不動產放款總量」，且需每月提交相關資料給央行審視，意味著央行仍嚴格要求銀行謹慎承作不動產放款，壓縮銀行可放款水位，也就是說，即便日前央行放寬第二屋房貸成數，銀行可放款部位依然緊繃，換屋族可能面臨「看得到、卻吃不到」的窘境。

第二戶成數放寬 象徵大於實質

對於此次央行放寬第二戶房貸成數，房仲全聯會理事長王瑞祺直言，「象徵意義大於實質效益」，若總量管制未解除，房市買賣動能仍不足，尤其正值房市盤整之際，銀行鑑價普遍先砍1成，購屋民眾實際能夠貸到的金額早已打折扣。

再來，未有央行管制之前，不論是首購族或是換屋族群，購屋慣性就是自備款2至3成，也就是房貸成數7至8成，即便日前第二戶從5成提升至6成，與過往購屋習性仍舊有著1至2成的房貸成數落差。

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