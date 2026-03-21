3層偽裝、5道流程 美超微高層這樣閃躲AI禁令

（資料來源︰美國司法部；資料整理︰記者高嘉和）

〔記者高嘉和/綜合報導〕美超微高層遭美國司法部（DOJ）起訴案，震撼了全球科技圈。這不僅是因為涉及金額高達25億美元（約台幣800億元），其避開禁令的手法更有如好萊塢電影般的節節掩飾，根據DOJ起訴書，核心手法有三層偽裝、五道流程，最終將搭載輝達高階AI晶片伺服器運到中國，而台灣工廠恐涉及中轉與重新包裝，未來台灣伺服器業者恐得面臨更高度合規的盡職調查壓力。

一粒老鼠屎 台廠面臨更大合規壓力

根據DOJ起訴書，美超微高層是透過三層偽裝機制。一是洗產地轉運︰他們並非直接將貨物運往中國，而是先將在美國組裝、搭載高階輝達GPU的伺服器，先運往台灣工廠進行重新包裝，再轉運至東南亞的一家中間公司。

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二是吹風機換標欺瞞：為了應對美國官員的實地稽核，他們被控使用吹風機吹熱、並小心撕下先進伺服器上的原始標籤與序號，將其貼在不具備先進功能的空殼伺服器上。

三是假庫存應付稽核：當美國調查人員或公司內部合規官到東南亞或台灣據點盤點時，看到的會是那些貼著正確標籤但實際上是「廢鐵」的機器，而真正的先進AI伺服器早已被非法轉運至中國客戶手中。

而閃躲美國AI禁令主要有五道流程。第一步︰中國客戶向承包商提出需求；第二步：美超微高層廖益賢與張瑞滄指示東南亞中間商向美超微美國總部下單，偽稱伺服器將留在東南亞使用；第三步：貨物從美國發貨至台灣工廠，進行中轉與重新包裝，甚至在此階段或東南亞階段進行「換標」作業；第四步︰真正的AI伺服器繞道運抵中國；第五步：當監管機構查核時，被告提供偽造的出貨文件，並展示那些貼有假序號的空殼伺服器（dummy machines）來充當庫存。

起訴書還提到，伺服器從美國運出後，常先送往美超微在桃園的工廠，利用台灣作為電子產品集散地的優勢，將貨物混入正常貿易流中進行「洗產地」的操作，降低美國出口管制的警戒。而三名主要被告中，有兩人為台灣籍，一人為台裔美籍。起訴書指出，他們透過加密通訊軟體討論如何避開美方查緝，台灣成了這條「影子供應鏈」的重要決策點。

國內伺服器大廠私下坦言，很擔心這「一粒老鼠屎」會影響到美國對台灣供應鏈的信任，因為合規盡職調查是交給供應鏈，主要是防堵外部風險，但美超微高層卻涉及內部人閃躲合規調查，未來台廠將面臨更高度合規的盡職調查壓力。

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