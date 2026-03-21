台灣靠「它」！一文盤點全球主要能源來源

中東戰火持續，能源問題浮上檯面。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續，能源問題浮上檯面。外媒指出，儘管再生能源發展迅速，但世界大部分地區仍依賴少數幾種傳統能源。其中報導指出，台灣最大的能源來源是煤。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，在許多國家，石油、煤或天然氣仍是交通運輸、工業和電力生產等領域能源消耗的主要來源，全球情勢凸顯了不同地區對不同燃料的依賴程度。

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報導列舉，石油在許多經濟體中佔據主導地位，煤炭仍然是亞洲幾個最大國家的能源來源，而傳統生質能仍是非洲部分地區能源利用的核心。

石油在最多國家佔據主導地位

石油是全球最常見的主要能源，在報導蒐集的112個國家中，包括美國、日本、德國、冰島、土耳其、泰國、瑞士、西班牙、南韓、新加坡等，39個對石油的依賴程度超過其他任何燃料。石油在歐洲大部分地區、中東和亞太地區的大部分地區佔據主導地位。

在許多經濟體中，石油產品仍然是交通運輸和重工業不可或缺的組成部分。即使是那些能夠自主生產天然氣、煤炭或水力發電的國家，也往往仍然依賴石油來滿足其能源供應的很大一部分。

此外，石油之後，天然氣是全球第二大常用能源，有29個國家對其依賴程度最高。

煤炭在亞洲主要經濟體中仍然至關重要

在世界幾個最大的新興經濟體中，煤炭仍然佔據能源結構的主導地位。中國、印度、印尼和越南都依賴煤炭作為其最大的主要能源來源，係因煤供應充足。報導指出，這些國家大多擁有豐富的煤炭儲量，並且圍繞煤炭燃料建立了歷史悠久的採礦和電力基礎設施。

根據報導數據，台灣最大的能源來源是煤炭。現今中東戰火未解，日前立委在諮詢時提問，能源危機就是國安危機，請問我國天然氣來源有25％來自卡達，現在的狀況怎麼樣？

經濟部長龔明鑫3日於立院備詢時表示，在調貨之後，3月份存量沒有問題，短期內絕對不會限電，至於全面開啟煤炭發電，則是最後手段。

根據經濟部能源署2月發布能源統計月報，2025年發電占比為燃氣47.8%（1381億度）、燃煤35.4%（1022億度）、再生能源13.1%（378億度），核能則隨5月核電歸零，僅占1.1%（32億度）。

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