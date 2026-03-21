地緣政治風險加劇 央行︰美債比黃金穩固

中東戰火持續，被視為避險資產的黃金價格反而一路走跌。（歐新社資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕中東軍事衝突撼動了全球金融市場，根據中央銀行最新報告，這場劇烈地緣政治危機不僅未削弱美國的金融霸權，反而促使全球資金大舉湧入美元資產，再次證明美元與美國公債（美債）作為全球終極避風港的核心地位，在動盪局勢中反而越發穩固。

報告分析，雖然地緣政治衝突推升油價與通膨預期，但市場快速調整對美國聯準會（Fed）的貨幣政策預期。投資人原先預估Fed於今年將持續降息，如今轉為預期Fed極可能延後降息時點，甚至將今年底的基準利率維持在3.50%至3.75%區間「按兵不動」；在高度風險趨避的市場情緒下，全球金融市場出現「現金為王」（dash for cash）的現象，資金迅速從股市等風險性資產撤出，轉而擁抱具備高流動性與低風險的美元資產避險。

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外資持有美債 攀升至紀錄新高

不僅美債吸金規模創新高，這波美元的強勢表現，也徹底粉碎了先前市場上的「去美元化」迷思。報告提出具體數據，2025年4月，美國總統川普祭出史無前例的高額對等關稅時，市場曾一度擔憂政策不確定性而引發短暫的去美元化聲浪。然而，事實證明，外國投資人對美債的實質需求不減反增；根據美國財政部統計，截至2025年12月底，全體外資持有美債的規模已持續攀升至創紀錄的9.27兆美元。

分析指出，美債憑藉優良的債信評等（AA+）、高於其他已開發國家的收益率，以及居全球之首的市場深度與廣度，其「價值儲藏」與定價基準的角色根本無可取代。加上美國AI產業強勁的資本支出帶動經濟韌性，使國際資金持續青睞美國核心資產。

黃金不升反跌 日圓、瑞郎也走貶

值得注意的是，在這次美伊衝突引發的動盪中，美元資產的避險表現甚至優於傳統避險資產。受強勢美元與Fed高利率預期的雙重夾擊，增加了持有黃金的機會成本，導致近期金價不升反跌；而日圓與瑞士法郎等傳統避險貨幣，亦對美元呈現貶值態勢。

報告總結，無論是面對美國國內貿易關稅政策的劇烈更迭，還是突如其來的中東戰火，美元與美債皆展現出極強的抗震能力。當前的政經格局與市場結構清楚表明，實務上「去美元化」極難執行，美元與美債的全球核心地位在危機中反而更顯堅不可摧。

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