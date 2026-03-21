央行報告：AI募資永動機 私募信貸恐埋雷

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，到2027年，公司的AI晶片商機可能至少達到1兆美元（約新台幣32.06兆元）。（美聯社資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕人工智慧（AI）引發全球投資熱潮，雲端服務商為因應未來數年所需算力，更大幅擴增數千億美元的資本支出。中央銀行最新研究點出，儘管短期內爆發金融海嘯的機率較低，但AI泡沫對金融體系的潛在威脅正暗流湧動，目前AI供應鏈業者透過「我投你錢，你買我產品」的循環交易模式，形成了緊密的「AI永動機」。為了支應這些龐大的投資，科技業大量依賴私募信貸等非銀行市場直接融資。私募信貸市場存在資訊不透明、多重槓桿操作、資金來源散戶化等高度脆弱性；一旦私募信貸面臨流動性危機並頻繁動用信貸額度，這些風險最終仍將以「流動性壓力」的形式回流，進而衝擊傳統銀行體系的穩定。

報告指出，2008年危機前的金融機構成立SPV並發行複雜的房貸抵押擔保證券（MBS），而如今的雲端服務商與新創業者也透過設立SPV來興建資料中心或購買繪圖晶片（GPU），並發行資產抵押債券（ABS）向非銀行機構籌措資金，藉此優化母公司資產負債表。

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融資類似2008年 但外溢模式不同

報告分析，兩者模式類似但對金融體系的威脅路徑與外溢程度有顯著差異。2008年是因銀行體系高度涉入不動產放款，危機爆發後直接導致金融中介功能受損，引發全球信用緊縮與嚴重經濟衰退；而當前的AI表外融資主要是由非銀行機構（如私募信貸）承擔，若未透過銀行進行高度槓桿操作，風險目前仍多侷限於AI企業緊密交叉持股的金流體系內，不致於立即引發全面的系統性金融危機。

報告也分析，若與2000年的Dot-com泡沫相比，當前的AI熱潮在股市基本面上顯得相對穩健。當年市場盲目追捧尚未獲利的新創網路公司，那斯達克指數的本益比一度飆高至64.9倍，泡沫破裂後股價重挫且跌幅高達77.9%；反觀今日，AI狂潮的資金多集中在具備實質營收與自由現金流的大型科技巨頭，那斯達克指數本益比約落在31.0倍，整體營運及財務基本面具備較高的可預測性。且歷史經驗顯示，科技創新所累積的實體投資，長期而言對提升經濟潛力仍具正面效應。

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