黃金崩潰中...還創15年來最慘紀錄

黃金價格週五（20 日）下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（20 日）下跌近2%，連續第8個交易日收黑，美國據傳將在中東增派部隊，讓市場更加擔憂油價將加劇上漲、刺激通膨升溫並觸發升息。

黃金現貨價下跌1.8%，報每盎司4563.64美元，盤中曾上漲1%。

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4月交割的黃金期貨下跌0.7%，報每盎司4574.90美元。

黃金本週重挫9.6%，創2011年9月以來、也就是15年來最糟的最大單週跌幅。

中東戰火持續，（路透）引述3名美國官員說法報導，美國正向中東增派數千名海軍陸戰隊員和水兵，受此消息影響，美元及美國公債殖利率延續漲勢。

獨立貴金屬交易員Tai Wong說：「在週末到來之前，市場正走在慣常的憂慮之牆上，金、銀價格正被拖累走低。經過本週因升息疑慮引發的劇烈回檔之後，貴金屬走勢尤為震盪。價格應該會很快出現盤整，但過程將充滿波折。」

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀下跌4.8%，報每盎司69.39美元。

現貨白金下跌0.9%，報每盎司1953.18美元。

現貨鈀金下跌1.6%，報每盎司1423.59美元。

上述三種金屬週線也都下滑。

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