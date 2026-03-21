丹麥把台灣列中國公民！謝金河曝：其股市全球最慘

圖為哥本哈根街頭的丹麥國旗。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電子入境卡系統自去年2月以來一直將台灣列為「中國（台灣）」，我國外交部近日提出祭出反制措施；針對丹麥也在居留證方面出現矮化台灣的情況，在國籍欄直接稱「中國」，外交部也降低丹麥駐台代表與機構的相關外交特權。財信傳媒董事長謝金河對此發文直言，台灣長期被霸凌習慣了，現在慢慢挺起胸膛，他也揭露歐洲股市頻創新高，但丹麥卻跌不休，原因是有兩根大柱折斷了。

謝金河在臉書以「丹麥股市最悲情：三個國家的不同命運」為題發文指出，外交部硬起來把韓國的稱呼改為南韓，這是好事，外交部長林佳龍還表示可以進一步把首爾改漢城，甚至有人認為可以改南朝鮮！民眾似乎都叫好。這也意味著台灣長期被霸凌習慣了，現在慢慢挺起胸膛。

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謝金河表示，外交禮儀就像人與人之間的互動，如果不互相尊重，其實沒有必要太客氣。除了南韓，另一個霸凌台灣的赫然是北歐的丹麥，這回外交部也不再客氣，直接對丹麥駐台代表處降規。我仔細看了一下，這些年丹麥股市看起來是全世界最慘的市場。

謝金河說明，歐洲股市頻創新高，但丹麥跌不休，丹麥股市從2966.79跌到1371.89，成為全球頻頻破底創新低的市場。原因是撐起丹麥的兩根大柱折斷了。一個是川普退出巴黎氣候協議，直接否定離岸風力發電的角色，這些年沃旭能源股價跌掉7成以上。另一個是減肥藥一度大紅的諾和諾德（Novo Nordisk），這家一度是全歐洲最大市值企業，被禮來的猛健樂打倒，如今努力掙扎仍一蹶不振。

謝金河提到，同樣是北歐國家，挪威股市頻創新高，指數從1087大漲到1960.96，這次伊朗的戰爭，有人把全球四個石油藴藏量最大的國家從委內瑞拉，伊朗，阿拉伯聯合大公國及挪威拿出來比較，發現挪威把石油收益成立國家主權基金，是經濟發展的傳奇典範。

謝金河直言，比較令人感到意外的是，理論上戰爭帶來破壞，經濟會受衝擊，股市會下跌，不過以色列例外，這一波以色列股市從1605.26，一口氣漲到4343.74，這次以色列攻擊伊朗，以色列股市持續上升，這可能跟我們想像的不一樣！

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