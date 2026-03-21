50歲創業算晚嗎？大叔在後院「燻洋芋片」 結果一路賣進Costco！

煙燻零食品牌「Low and Slow」已在美國Costco上架。（圖擷取自Low and Slow Snacks﻿/FB粉專）

〔財經頻道／綜合報導〕年近 50 歲創業還來得及嗎？前美國知名零食大廠菲多利（Frito-Lay，百事食品旗下）的2名高階主管用行動證明，只要洞察夠準，後院也能變金礦。現年 50 歲的德林克沃特（Jared Drinkwater）放棄了體育裝備巨頭行銷長（CMO）的高薪職位，與前研發大老茲布查爾斯基（Mike Zbuchalski）聯手創立煙燻零食品牌「Low and Slow」，在短短 18 個月內，月營收從不到2萬美元（約新台幣64.48 萬）瘋長至50萬美元左右（約新台幣1612萬），成功進軍全美逾 4000 家門市，更賣進好市多（Costco）和沃爾瑪（Walmart）等零售商。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，曾在菲多利服務 7 年、職涯橫跨品牌行銷 20 年的德林克沃特，創業靈感竟來自一場晚餐對話。他發現市面上所有 BBQ 風味零食都只強調「醬汁調味」，但在燒烤聖地達拉斯生活 22 年的他深知，真正的靈魂是「木頭、煙燻與耐心」。

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德林克沃特隔天在洋芋片上撒了他烤肋排用的抹粉，丟進後院的煙燻爐裡。結果全家人瘋搶一空。經過調查確認沒有其他公司做過「煙燻零食」後，煙燻零食品牌「Low and Slow」就此誕生。

他找上了擁有無數專利的鄰居好友茲布查爾斯基（Mike Zbuchalski）合作，茲布查爾斯基在2016年退休之前是百事食品（PepsiCo Foods）的全球研發負責人，擁有擁有多項專利，職業生涯都奉獻給了零食創新，之前也是德林克沃特的同事。

2人在後院花了2年時間、燒掉無數山核桃木，才克服了「讓零食帶有真實煙燻香氣且耐存放」的技術難題，成功讓「後院美食」轉化為可量產的商品。

德林克沃特初期最大開銷就是投入約 3 萬美元（約新台幣 96.72 萬）聘請專業設計公司，打造超強的品牌形象，將自身定位為「像是賣煙燻零食而非賣肉」的 BBQ 名店品牌。

自 2023 年 7 月在德州少數幾家門市上市以來，Low and Slow 的成長非常顯著，月營收從 18 個月前的不到 2 萬美元，成長到現在的約 50 萬美元左右，而且隨著新通路的上架，這個數字正在快速增長。

德林克沃特透露，品牌從上市到看到穩定的營收來源大約花了 12 個月，他將這歸功於雇用了銷售副總裁克魯斯（Randy Kruse）。克魯斯是美國零食品牌 Dot’s Pretzels 的元老銷售員之一，其專業知識和廣泛的產業人脈，成為品牌贏得通路與回購業務的催化劑。

Low and Slow現在已進駐全美超過 4000 家門市，包括德州的沃爾瑪、山姆會員商店（Sam’s Club）、家得寶（Home Depot）、Home Goods 以及數千家獨立超市和便利商店。

德林克沃特坦言，在創業過程中，他利用過最珍貴的免費資源就是「個人人脈」，很多人認為創業的最佳時機是年輕、沒有家庭經濟壓力的時候，但德林克沃特的看法恰恰相反，因為他在 20 多年品牌行銷生涯中認識的人，無庸置疑地幫助了他，並加速了事業發展。

德林克沃特說，他以前的同事們已經在世界頂尖的零售商、包裝公司或廣告代理商工作，而這些人知道他在做什麼後，大家都想知道自己能幫上什麼忙。另外在過去2年的時間，AI成為另一個改變他和這項事業的免費資源。AI幫他建立財務模型、創作社群媒體內容，甚至在品牌決策等各方面擔任了諮詢對象。

德林克沃特的目標是在未來 18 個月內，讓Low and Slow達到 2000 萬美元（約新台幣 6.44億元）的年營收規模。

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