1美元吃2餐！ 中國青年「生存性貧窮」狀況曝光

中國青年畢業面臨找工作壓力，且持續性房地產危機似無解法，這種不安全及不確定性讓許多年輕人轉向節儉，過去所謂「炫耀性消費」已不再是風潮，「生存性節儉」、「自願性貧窮」才是中國年輕人的最新境況。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據陸委會最新一期的「大陸情勢季報」，中國青年畢業面臨找工作壓力，且持續性房地產危機似無解法，這種不安全及不確定性讓許多年輕人轉向節儉，過去所謂「炫耀性消費」已不再是風潮，「生存性節儉」、「自願性貧窮」才是中國年輕人的最新境況。中國青年網紅稱，能以略高於1美金的價格吃2餐。

報告指出，疫情結束以來，中國因房地產市場長期低迷和消費者需求疲軟，始終面臨通貨緊縮困境，各種數據顯示經濟萎縮態勢仍未見復甦。依中國國家統計數據顯示，家庭消費支出佔其國內生產總值（GDP）約39%，遠低於已開發國家的60%，但已開發國家是年輕人積累信用卡債務，而中國本就傾向儲蓄而非消費，當年輕人對經濟發展呈現悲觀時，未來經濟下行只會加劇。

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有青年網紅接受外媒BBC採訪表示，能以略高於1美金的價格吃2餐，用極度節儉生活方式讓自己在6年存18萬美金（約台幣562萬元），並分享生活技巧，但是對於未來目標卻是茫然；另名全職網紅則表示，教人如何節省生活費用，避免掉入購物限制，不但省錢、也可減輕生活壓力並放鬆心情。

中國官媒《人民日報》發表「年輕幹部不妨多些『自找苦吃』」的文章，抨擊年輕黨政官員有「躺平」心態，對苦活難事能躲就躲，拿資歷淺當擋箭牌，該文引用習近平當年在陝北梁家河插隊期間所提「我對自己的首要要求就是『自找苦吃』」，要年輕官員趁年輕，多吃苦，多經歷錘鍊。

《新華社》刊出「習近平的青春觀」，即抨擊當今青年一代，沉溺生活的「小確幸」，計較付出的「性價比」，在「躺不平」又「捲不動」中「仰臥起坐」，有的找捷徑，期待一夜致富，這種不思進取、不勞而穫的心態有害國家民族，也不利個人成長。

對此網友諷刺，年輕人不是不想幹，是不想「白幹」；讓年輕官員自找苦吃，好讓老幹部在上面作威作福，這才是實況。學者評論，習近平去陝西梁家河村插隊落戶，是實行毛澤東「知識青年上山下鄉運動」政策，強制年輕人接受「再教育」，現在中國經濟低迷，年輕人普遍躺平，再怎樣打拼也不會有好結果，反而又回頭去複製毛的路線，根本就是要讓更多青年繼續遭難。提出「自找苦吃」，只是要轉移年輕人對未來的絕望，掩蓋施政窘境的作法。

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