空頭大軍轟炸！外資3月以來狂賣7205億 史上次高

根據統計，外資3月以來已經累計賣超7205億元，創 史上次高賣壓 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資再度狂砍台股！根據統計，3月來累計賣超達7205.01億元，比去年一整年的賣超金額還多，也是僅次於2022年的第二大賣壓紀錄。不過，投信機構表示，AI供應鏈成長趨勢未變，台股後市在震盪過後，可望回歸基本面，投資主軸依舊聚焦AI。

雖然，一週指數上漲143.56點、漲幅0.43%，收在33543.88點，但是，台股多空交戰，空頭大軍仍大軍壓境，本週外資在集中市場賣超1652.66億元。分析師指出，本周外資賣壓雖比上周小，但空方仍是來勢洶洶，尤其，3月以來賣超7205.01億元，賣壓非常強大；如果從年初起算，外資「今年以來」已經累計賣超5857.86億元。

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「地緣風險干擾台股短線震盪，AI仍是後市主軸」。台新主流基金經理人黃千雲指出，現階段市場雖受國際政經變數干擾，但從產業基本面來看，AI供應鏈成長趨勢未變，台股後市在震盪過後，仍可望回歸基本面，投資主軸依舊聚焦AI。

投信法人表示，美國聯準會主席鮑威爾最新談話強調中東局勢升溫將為經濟帶來更多不確定性，且通膨降溫進度不如預期，使市場對降息預期再度降溫，導致美股四大指數回檔整理，也衝擊台股近期修正。

就總經分析，全球短期發生數起重要事件，包括：「美國總統川普正式提名下一任聯準會主席」、「美國高等法院判川普對等關稅違法」、「美伊衝突引發地緣政治風險升溫」等。

台新投信表示，前兩者主要影響市場氛圍，實際影響不大，而美伊衝突則需觀察持續時間，目前中東戰事擴大地緣政治衝突，牽動油價及市場避險情緒，高估值的科技股面臨評價修正；但這屬於「黑天鵝事件」，且川普已宣稱油價將回落及戰事可望很快結束。

若情勢發展如川普所言，避險情緒應逐漸消退，盤勢將回歸基本面；唯若戰爭時間拉長，則需評估是否對全球經濟造成衝擊，股市的震盪時間也將拉長。

黃千雲指出，就基本面分析，近期美股進入財報季，科技股普遍仍繳出優於市場預期的成績單，台股AI相關供應鏈也保持強勁展望，後續隨著AI應用擴大、走向edge端，AI相關零組件升級趨勢仍有至少2~3年跑道，從北美四大CSP 2026年資本支出維持強勁，可看出AI算力仍處於供不應求，產業仍處於營運上修階段，預估AI大趨勢能見度至少走到2027年，因此，投資主軸仍是AI。

類股操作上，看好AI受惠、高殖利率、營運轉機題材，看好族群包括：AI基建及應用相關個股；矽光；Edge AI；半導體；CCL/PCB；散熱；電源；低軌衛星；資安；高殖利率等。

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