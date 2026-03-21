友通迎戰邊緣AI需求 台灣產能提升逾25％

友通持續佈局台灣製造版圖，公司啟動新一波產能升級計畫。（友通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通（2397）持續佈局台灣製造版圖，為因應邊緣AI（Edge AI）與工業自動化應用需求升溫，公司啟動新一波產能升級計畫，透過導入新產線與優化製程，預計2026年台灣產能將提升逾25%，同步強化交期掌控與大規模部署能力，為新階段的應用強化供應基礎。

友通表示，工業應用重視長週期與高可靠度，設備需支援24小時運作並具備抗震、防塵與寬溫特性，使整體需求具備高度穩定性。在此基礎上，隨著AI導入現場端應用，進一步推升系統升級與算力需求，也帶動相關產能須提前布局。

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在產能配置方面，友通此次在台擴產，除了提升產能規模，也進一步優化製造體質，透過新增產線與設備升級，提升生產效率與一致性，同時強化交期預測能力，以支援客戶在AI應用場域中快速導入與大規模部署需求，目標從板卡到系統整合，節能確保產品在實際環境中的穩定性與可靠度，深入鞏固長期供應能力。

在產品布局方面，友通積極推進邊緣 AI平台，旗下單板電腦（SBC）鎖定新一代工業自動化應用，聚焦智慧製造、邊緣分析場景對即時運算與長時間運作的需求。管理層觀察，隨著產業架構轉向AI化，已有超過五成的新世代SBC在設計時導入AI功能，顯示邊緣端的運算能力已經成為是否具備市場競爭力的關鍵之處。

友通認為，在AI帶動產業結構轉變下，工業電腦已由傳統控制設備，逐步轉型為邊緣運算核心節點。藉由產能擴充、深化產品布局，目標回應當前市場需求，同時著眼於未來邊緣AI應用的規模化發展，強化在全球工業自動化與智慧應用市場的競爭優勢。

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