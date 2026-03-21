台達電驅動系統方案 助攻SEic四大方向升級

台達電此次協助SEic往四大方向升級，加速朝向智能化與高值化發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著電動輔助自行車（E-Bike）市場從單純代步工具邁向重視騎乘體驗與產品差異化，整車設計正面臨動力系統整合與軟硬體協同的挑戰。台達電（2308）表示，旗下E-Bike驅動系統整合方案取得品牌廠SEic訂單，助攻客戶鎖定騎乘體驗、維修效率、永續數據與系統彈性四大升級方向，加速朝向智慧化與高值化發展。

台達電觀察電輔車產業發展，隨著輕量化與設計美學需求提升，有限車架空間內導入高能量密度動力系統，已成為整車設計關鍵。然而，傳統動力架構多為零組件分散設計，模組化程度不足，不僅增加組裝難度，也推升維修成本；同時，多數自行車廠長於機械結構，對電控系統與軟韌體整合相對陌生，導致售後服務門檻提高，進一步推升產業對整合型解決方案的需求。

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在此趨勢下，台達電此次協助SEic往四大方向升級。首先，在騎乘體驗上，需提升動力輸出細膩度，使助力切換更加平順自然；其次，在維修與營運管理上，導入數位診斷機制，以提升維修效率與品質一致性；第三，在永續面向，透過數據化方式量化減碳貢獻，強化品牌ESG價值；第四，在產品策略上，系統架構須具備彈性整合能力，以維持品牌設計差異化。

台達電針對客戶痛點，導入整合中置馬達、電池與人機介面（HMI）顯示系統的E-Bike驅動方案，並以高整合與開放式平台設計作為核心。其同軸電機架構整合控制器、馬達、減速機與感測器於單一系統中，最高輸出扭力可達100Nm，並支援客製化扭力曲線與動力參數設定，從城市通勤所需的線性輔助，到越野場景的高扭力爆發，目標精準對應需求。

在系統整合方面，台達電透過同軸設計優化整車重量分佈與重心配置，提升騎乘穩定性與操控表現；同時，開放式平台架構允許車廠依需求選配電池、燈具與顯示介面，或開發專屬人機互動系統，加速產品開發並強化品牌差異化。此外，解決方案也涵蓋智能軟韌體，支援騎乘里程自動紀錄，並將數據轉化為可視化減碳成果，協助客戶量化永續貢獻，進一步強化ESG訴求。

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