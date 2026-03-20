全球債市遭大拋售英國淪重災區 10年期公債殖利率飆至2008年以來新高

英國10年期公債殖利率飆至2008年以來新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東局勢緊繃並推高能源價格，交易員加大對今年升息的押注，全球債券市場遭到拋售。英國10年期公債殖利率（債券價格和殖利率走勢相反）週五（20日）上漲約 15 個基點至 5%，創2008 年金融危機以來最高水準。

綜合外媒報導，中東戰爭未爆發前，市場認爲主要央行將在年內降息以支持經濟增長，不過，隨著中東衝突升級，油價和天然氣價格飆升，先期的預期被迅速打破，投資者轉而押注央行將優先應對通膨風險，利率將在更長時間維持高檔，且不排除進一步收緊的可能性。

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英國債市成爲本輪拋售的重災區。英國10年期公債殖利率週五上漲約 15 個基點至 5%，創下 2008 年金融危機以來最高水準。同時，2年期英國公債殖利率上漲 19 個基點至 4.602% 左右，創下一年多來最高水準。

CNBC指出，隨著美伊戰爭持續，英國債券市場尤其容易受到通膨反彈擔憂的影響，部分原因是英國依賴進口能源。這場戰爭以及隨後對荷姆茲海峽的封鎖，導致石油和天然氣價格飆升。金融諮詢公司 deVere Group 執行長 Nigel Green 說，市場正在迅速消除對英國央行降息的預期。

歐洲市場也同步承壓，德國短期公債殖利率上升8個基點；美國債市同樣出現調整，2年期美債殖利率上升至3.82%。

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