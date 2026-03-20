高層被控走私輝達AI晶片到中國！美超微遭血洗股價狂殺27％

檢方提供的監視器畫面，拍下了1家東南亞公司準備假伺服器的過程。（圖擷取自美國司法部）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達晶片的伺服器轉運至中國，其中一人為美超微（Supermicro）共同創辦人廖益賢。這起事件造成美超微20日股價早盤一瀉千里，盤中狂殺超過27%。

紐約南區聯邦檢察官在起訴書指控，美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄和承包商孫廷瑋合謀，將價值25億美元的伺服器售予一家東南亞公司。

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2024 至 2025 年間，該東南亞公司向美國製造商採購約 25 億美元伺服器，光是在 2025 年 4 月下旬至 5 月中旬期間，就有至少約 5.1 億美元、於美國組裝的伺服器遭違法轉運至中國。

起訴書揭露，被告與其共犯採取多項手段掩飾行為，如被告在該東南亞公司據稱存放設備的地點，擺放數千台「假伺服器」供檢查；孫廷偉與其他第三方仲介還事先在倉庫布置假伺服器，包括拆箱、使用吹風機移除並重新貼附標籤與序號貼紙，再重新裝箱，監視器畫面都記錄了相關過程。

對此，美超微發布最新聲明指出，目前獲悉美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對三名公司之關聯個人對象，以及其涉嫌策劃違反出口管制法規之行為，進行公開起訴，美超微非本次之起訴對象。

儘管美超微澄清與公司無關，這起事件仍衝擊市場信心。美超微股價週五（20日）狂殺，台北時間20日晚間10點27分，股價重挫27.95%，哀鴻遍野。

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