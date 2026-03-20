選「肉燥飯」還是「滷肉飯」？數據揭南北口味差超多

Uber Eats數據顯示，高達91%的台南消費者選擇「肉燥飯」；台北有高達94%的「滷肉飯」支持率。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣南北飲食文化差異向來是熱議話題。根據Uber Eats發布的2025年台南消費大數據顯示，在台南，高達91%的消費者選擇「肉燥飯」，僅有9%會下單「滷肉飯」；相較之下，台北有高達94%的「滷肉飯」支持率，僅6%為「肉燥飯」，反映南北在地飲食文化的明顯差異。

根據平台統計，2025年台南合作商家數年增13.3%，位居六都之冠。其中，中式餐飲訂單年增 46%，成長幅度居所有品類之首。值得關注的是，這波動能並非由大型連鎖品牌帶動，而是由在地中小型商家領銜，如VASO弘肉燥飯舖、包手幸福豆漿、億哥牛肉湯等，皆成為用戶高頻下單的熱門選擇。

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此外，台南人對「鍋燒意麵」的熱愛也透過數據表露無遺，訂購頻率竟高達台北的12倍；而台南人一整年更點出720 萬杯飲品，年增5.2%。

在「買得到」的需求上，生鮮雜貨與即時零售也成為第二成長曲線。2025年台南女性保養品（如化妝水、精華液、乳液）外送成長34%，越來越多人已經將「用的補給」納入即時下單；同時，貓飼料首度進入熱銷前十名。

此外，自去年6月起Uber Eats攜手好市多合作，今年2月數據顯示，好市多台南店熱門外送商品包括科克蘭冷藏全脂鮮乳、去骨清雞腿與美式大烤雞等，顯示消費者傾向透過平台完成「一次購足」的生活補給。

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