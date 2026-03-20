延續甘迺迪「權力氣味」皇室御用CREED切入老錢風商機

美國前總統約翰．甘迺迪被傳偏好岩蘭草調香氣，進一步強化其「權力氣味」的象徵；CREED新品「岩蘭野境」則轉向更明亮清透的氣味結構。（美聯社、業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「老錢風」（Old Money）成為近年風格關鍵字，低調、內斂卻極具辨識度的氣味，也重新回到討論中心。其中，來自英國的沙龍香氛世家CREED，正是這種氣味文化的經典代表。

創立於1760年的CREED，最初由詹姆斯．亨利．克里德在倫敦創立，品牌長期以「訂製香氛」服務歐洲上流階層，品牌歷史中，與英國維多利亞女王、法國拿破崙三世與歐仁妮皇后等皇室人物產生連結，也建立「皇室御用香氛」的名號。延續到20世紀，摩納哥王妃葛麗絲．凱莉在1956年婚禮時訂製的香水「花期」（Fleurissimo），後來亦被傳為美國前第一夫人賈桂琳．甘迺迪的愛香。

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其中，CREED的岩蘭草調香氛更在政商界極具象徵意義。美國前總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）被傳是品牌早期岩蘭草香水（「Original Vetiver香氛」的前身）的忠實擁護者，也因此岩蘭草帶有乾淨、理性且略帶泥土氣息的木質調性，長期被視為低調權力與菁英品味的象徵。

CREED於2026年春季推出全新香氛「岩蘭野境Wild Vetiver」（50ml /8,900元；100ml /12,800元 ），被視為2004年推出的經典作品「原始岩蘭Original Vetiver」的當代轉化版本。

相較於經典版偏向傳統男性香氣與溫暖木質調性，「岩蘭野境」則轉向更明亮清透的風格，以帶有果感的清新前調、柔和玫瑰花感中調，以及乾淨輕盈的岩蘭草基調構成氣味輪廓，被形容如「穿著白襯衫的優雅」，展現出中性與當代感的氣味語言。

為呼應新品上市，品牌自即日起至5月31日期間在台北新光三越A11設立限時快閃店，以沉浸式英式花園為概念打造空間體驗，透過晨光、草地與綠色光影的層次堆疊，將香氣轉化為可被行走與感知的場域。

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