砍斷命脈？傳川普考慮佔領哈爾克島 迫使伊朗開放荷姆茲

美軍日前狂轟伊朗哈爾克島上軍事設施。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《Axios》20日報導，川普政府正在權衡佔領或封鎖伊朗哈爾克島 （Kharg Island）的計劃，以迫使德黑蘭重新開放荷姆茲海峽。

哈爾克島處理伊朗90%的原油出口，堪稱是伊朗的能源命脈，任何針對該設施的軍事行動都將標誌著荷姆茲海峽緊張局勢的重大升級。目前因荷姆茲海峽封鎖，全球能源價格正在飆升，川普要結束這場戰爭，就必須先打破伊朗對荷姆海峽航運的控制。

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四位知情人士透露，川普政府正在考慮佔領或封鎖伊朗哈爾克島，以向伊朗施壓，迫使其重新開放荷姆茲海峽。

一位了解白宮想法的消息人士，「我們需要大約一個月的時間，透過空襲進一步削弱伊朗，奪取該島，然後抓住他們的命脈，並以此為契機進行談判。」因此，只有在美國軍方進一步削弱伊朗在荷姆茲海峽週邊的軍事能力之後，才會發動這樣的行動。

一位高級政府官員稱，「如果必須佔領哈爾克島才能實現這個目標，那他（川普）就會這麼做。如果他決定入侵沿海，那他也會這麼做，但目前還沒有做出決定。」

報導認為，雖然哈爾克島對伊朗石油產業至關重要，但並不能保證佔領該島就能說服德黑蘭接受川普提出的和平條件。退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）稱，考慮到不確定的收益，這樣的任務可能會使美軍面臨不必要的風險。

蒙哥馬利表示，更有可能的情況是，在對伊朗進行大約兩週的攻擊以削弱其能力之後，美國將派遣驅逐艦和飛機進入海峽護送油輪，從而避免入侵的必要。

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