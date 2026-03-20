拚40年想買重機耍帥 阿北刷存摺1看嚇傻急問「錢呢？」慘況曝

夫妻雙方若沒有定期檢視財務狀況，不僅可能衍生糾紛，也可能造成退休計畫崩塌。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少家庭由夫妻一方負責管理財務，若沒有定期檢視不僅可能衍生糾紛，也可能造成退休計畫崩塌。1名60歲日本長者苦拚40年，夢想退休後買重機到處旅行，未料，等到退休金下來當天，這名阿北跑去刷存摺，一看除了1500萬日圓（300萬）的退休金外，存款僅300萬日圓（60萬），跟想像差太多，嚇到癱軟跪地，回家急問妻子「錢呢？」遭冷回花掉了，害他的不老騎士美夢瞬間崩塌。

《The Gold Online》揭示一起因家庭財務鬧糾紛的案例，Toru（化名，60歲）已達退休年齡。在1家公司工作近40年後，拿到1500萬日圓的退休金。在全職家庭主婦妻子美雪（化名，58歲）的共同努力下，他們的兩個孩子都已獨立。

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Toru年輕時看過一部電影，從此便渴望騎重機旅行，心想「退休後，我想騎​​機環遊日本，這是我長久以來的夢想。」不過，由於要支付孩子的教育費用和房貸，他的經濟狀況十分拮据，每月妻子只給5萬日圓（約台幣1萬）零用錢，他還是堅持下來，希望退休後實現不老騎士夢想。

然而，當他打開銀行存摺查看退休金到帳的那一刻，這個夢想瞬間破滅。他說，「看到銀行餘額的那一刻，我感覺渾身無力，雙膝跪倒在地，扣除退休金後，我只剩下不到300萬日圓了。」

Toru焦急回家詢問妻子時，美雪毫不猶豫地回答：「當然是花掉了。」Toru簡直不敢相信自己的耳朵。多年來他一直把家裡的財務都交給美雪打理，做夢也沒想到他們竟然沒存下很多錢。

更慘的是，當Toru說「我的機車之旅怎麼辦？我期待已久了！」美雪直言「你已經60歲了，為什麼不停止呢？這很危險。」這句話讓Toru心寒崩潰。

Toru想知道錢到底花到哪兒？經查閱銀行交易紀錄發現，近年來曾多次進行大筆提款，問妻子提款用途時，美雪只給出一些含糊其辭的解釋，例如「生活開支」、「與朋友旅行」和「投資失敗」。Toru退休後一直期盼的夢想徹底破滅，他和妻子的關係也變得冷淡。

專家指出，Toru的問題是因為多年來一直由夫妻一方獨自負責家庭財務，為了避免糾紛，夫妻定期分享財務狀況資訊至關重要。

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