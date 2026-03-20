你中了幾個？這5個小習慣害你漏財快改掉

日本省錢達人建議大家改掉5個習慣，避免荷包失血。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多生活小習慣可能讓你荷包不知不覺失血，日本省錢達人分享浪費日常必需品的血淚史，包括不比價、丟掉還可用的物品、不動腦減少開支等等。

日本省錢達人美咲是一位家庭主婦，擁有七年的省錢經驗和理財規劃師資格認證，她在《Yahoo! JAPAN》分享管理家庭財務和食品開支的實用技巧和妙招。

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她坦言，以前並不覺得自己在日常必需品上花了那麼多錢，導致開支不知不覺攀升。雖然每件物品的數量都不多，但仔細一看，發現都是浪費，「這就是我家經濟拮据的原因之一」。

美咲說自己曾是揮霍無度的家庭主婦，現在已經改掉。她分享5個浪費日常用品導致荷包失血的習慣：

1、狂買各種專用清潔劑：她指出，市面上有許多不同類型的專用清潔劑，分別用於浴室、廁所、廚房和其他區域，全部購買太花錢，現在專注於特定用途來精簡自己使用的清潔劑種類。

2、不定期購物：有些超市會在特定日期推出優惠，若不把握就白白浪費。她分享，目前都選擇有信用卡回饋比較高的那一天去購購物，或者有特定折扣的日期，就能以更優惠的價格買到相同的商品。

3、丟掉仍然可以使用的物品：許多人常常毫不猶豫把包裝袋丟掉，其實只要能物盡其用，就能節省一筆錢。

4、不比價：美咲坦言以前買東西憑感覺，結果經常買貴了。現在用一個app，輸入價格和數量就能自動計算單價，方便比較不同選項。

5、不動腦減少消費：只要重新思考我們使用日常用品的方式，就能減少它們的消耗。例如，減少廚房紙巾用量，或使用適量的洗滌劑，通常意味著我們每種物品的用量都會大大減少。

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