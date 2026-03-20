新光鋼：中國減產、AI挹注 鋼價向上延續至明年

新光鋼董事長粟明德。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵通路裁剪大廠新光鋼（2031）今（20）日召開 2025 年第四季法人說明會。新光鋼指出，隨著前瞻基礎建設、公共建設投資可望持續帶動鋼材需求。今年銷售噸數以58萬噸為目標，也看好鋼價反彈上升趨勢延續到明年。

新光鋼指出，「算力即國力」逐漸成為各國發展科技產業的重要共識。我國政府積極推動 AI 相關政策，啟動「AI 新十大建設」。今年全年鋼材銷售目標為 58 萬公噸，較去年成長約 16%。此外，受極端氣候事件、AI 基礎建設投資，以及全球部分地區戰後重建需求帶動，基礎建設與重建需求持續升溫。

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雖然短期內可能因政策調整與計畫評估而出現部分遞延，但預期未來 12 個月需求將逐步發酵，產業可挹注新一波成長動能。

在鋼價方面，新光鋼指出，近期中國鋼鐵產能出現減產，帶動鋼價自低點反彈；在 AI 基礎建設剛性需求支撐下，鋼價已開始反映相關變化，且此趨勢可望延續至明年。

另外，隨風電工程及多項公共工程專案陸續進入大量交貨階段，公司對 2026 年整體營運維持樂觀看法。

新光鋼董事長粟明德表示，新光鋼的核心定位並非傳統鋼鐵製造，而是鋼鐵服務業。更已逐步建構出具相當規模的全國物流倉儲網絡，並朝「鋼鐵業的 Costco」定位邁進。

粟明德進一步指出，在 AI 發展與基礎建設需求雙軌擴張的帶動下，新光鋼將持續擴大物流倉儲業務版圖，打造多元化營收結構，以提升公司對原物料價格波動及景氣循環的抵禦能力，長期營運目標為達成營收雙位數的年複合成長率（CAGR）。

新光鋼也掌握 AI 浪潮帶來的相關發展機會。隨著如資料中心、GPU超級運算中心、機器人系統、伺服器散熱與冷卻設備等 AI 基礎設施快速擴建，對硬體建設與電力設備的需求顯著提升，而相關建置過程皆需要鋼材結構支撐，預期將為公司帶來新的成長動能。公司將持續優化產品組合，提升高毛利產品與服務的營收占比，並以長期為將鋼材銷售以外的營收比重提高至 50%以上為目標。

新光鋼 2025 年度合併營收為新台幣 168 億元，年增 15%。毛利率為 8.9%，較去年同期增加 0.9 個百分點。在營收規模擴大帶動下，2025 年度營業毛利達新台幣 14.9 億元，年成長 27.5%。2025 年度歸屬母公司淨利為新台幣 10.6 億元，每股盈餘（EPS）為新台幣 3.3 元。

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