台達電儲能打進印度捷運 地下軌道首度導入BESS系統

台達電表示，此次導入的儲能系統整合於地鐵中央變電站，主要用於提升電網異常時的應變能力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）儲能事業在下一城，印度子公司正式於加爾各答捷運（Kolkata Metro）藍線中央變電站導入容量達6.4MWh、輸出功率4MW的電池儲能系統（BESS），隨著系統正式啟用，該路線成為印度首個於地下捷運場域採用大規模儲能系統的案例，藉此強化軌道運輸供電穩定性與整體營運韌性。

台達電表示，此次導入的儲能系統整合於地鐵中央變電站，主要用於提升電網異常時的應變能力。當外部電網發生波動或中斷時，系統可即時提供牽引電力支援，使列車得以持續運行並安全駛往最近車站，降低營運中斷風險，同時確保乘客安全。

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除了緊急備援功能外，台達電指出，系統亦具備尖峰負載管理與功率因數改善能力，可在日常運行中協助優化用電效率，提升整體能源使用效益。此套儲能系統能在電網負載變動時快速反應，兼顧穩定性與效率，對於高密度運輸場域尤為關鍵。

在技術架構上，該BESS採用磷酸鐵鋰電池（LFP），並整合電力轉換系統（PCS）、能源管理系統（EMS）與電池模組等關鍵組件，形成完整解決方案。值得注意的是，相關核心元件皆由台達電自行設計、開發並製造，有助於提升系統整體品質、可靠度與長期運行穩定性。

台達電進一步提到，此次專案亦呼應印度政府推動先進化學電池（ACC）儲能計畫的政策方向，透過大型儲能系統導入公共運輸基礎設施，強化電力系統韌性，並推動電動化與永續交通發展。隨著本案落地，加爾各答地鐵成為印度地下軌道系統導入大型儲能應用的先行案例。集團目標深化印度能源基礎建設與智慧交通領域的布局，持續擴大高可靠度電力解決方案的應用版圖。

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