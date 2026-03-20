台灣中油下週原應漲5.3元 亞鄰機制下恐又凍漲

下週油價恐因亞鄰因素又凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭持續推升國際油價飆漲，根據中油油價公式估算，下週油價應漲5.3元，不過，中油仍可靠三大平穩措施，穩定國內油價，預估在韓國實施石油最高價格制度下，秉持亞鄰最低價原則，中油凍漲機率極高；推估中油自戰事爆發以來，每公升吸收額度來到15元。

根據中油官網，國際油價指標原油價格來到每桶143.59美元，仍比上週的118.73美元持續大漲。根據國內油價公式推估，汽油每公升原本應大漲5.3元。

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但中油可啟動雙平穩、貨物稅擴大減徵等多道機制，預計下周因韓國油價新制上路，中油光在亞鄰第一道平穩就會有大幅度吸收，不會觸及到最終的「緊急緩漲」。

若中油又再凍漲，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。而自二月底中東戰爭爆發以來，估計汽油每公升讓中油吸收近15元。最終油品價格則待中油週六傍晚正式公告。

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