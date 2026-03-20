永擎漲多公布1月損益 EPS年增65.9％

永擎（7711）受惠於成為輝達（NVIDIA）合作廠商，資料中心領域的前景受到市場關注。（永擎提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）子公司華擎（3515）旗下伺服器設計廠永擎（7711）受惠於登上輝達（NVIDIA）合作廠商背板，資料中心領域的前景受到市場關注，激勵買盤進場猛烈推升股價，永擎今日收在262.5元，單週漲幅上漲32.91%，被列為注意股，永擎盤後公布1月自結損益，每股盈餘4.38元、年增65.91%。

永擎指出，公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別了解，公司1月營收48.17億元、年增63.45%，稅前淨利3.85億元、年增92.81%，歸屬母公司業主淨利3.08億元、年增92.81%，每股盈餘4.38元、年增65.91%。

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永擎附帶提到去年第四季營收73.65億元、年增83.36%，稅前淨利2.99億元、年增42.66%，歸屬母公司業主淨利2.41億元、年增43.73%，每股盈餘3.74元、年增34.53%；2025全年營收248.76億元，稅前淨利9.95億元，歸屬母公司業主淨利8.03億元，每股盈餘13.04元。

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